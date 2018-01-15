KIA Sportage и Cee’d станут «мягкими» гибридами

Фото: KIA
Компания KIA в скором времени насчет оснащать свои модели силовыми установками типа Mild Hybrid, то есть «мягкий гибрид». Первыми такие агрегаты получат машины семейства Cee’d, а также кроссовер Sportage.
Виктория Базылева

В США и странах Европы экологические требования к автомобильным двигателям постоянно ужесточаются. Автопроизводителям приходится инвестировать огромные суммы в разработки новых технологий, позволяющих выпускать «чистые» машины, не уступающие по мощности и динамике традиционным бензиновым и дизельным авто. Так и компания KIA в обозримом будущем начнет комплектовать свои модели гибридными силовыми установками Mild Hybrid.

Фото: KIA

Как рассказал журналистам Вунг Чул Янг, вице-президент и руководитель центра исследований и разработок KIA, в первую очередь полугибридной системой обзаведутся модели Cee’d и Sportage. В состав агрегата, помимо бензинового мотора, мощность которого пока не раскрывается, войдет 48-вольтовый стартер-генератор.

Принцип работы «мягкого» гибрида достаточно прост: во время остановки машины ДВС автоматически глушится, а когда водитель отпускает педаль тормоза, автомобиль начинает движение без каких-либо задержек благодаря электродвигателю с ременным приводом. Главное преимущество использования такой системы заключается в экономии топлива.

В свое время технология Mild Hybrid применялась несколькими крупными автопроизводителями. На сегодняшний день силовыми агрегатами такого типа оснащаются некоторые модели Chevrolet, Ferrari, Suzuki и Audi.

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15 января 2018
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