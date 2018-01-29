Daimler, BMW и Volkswagen травили обезьян выхлопными газами

Фото: jalopnik.com
Компанию Volkswagen уличили в финансировании варварского исследования воздействия токсичных выхлопных газов на животных. Для экспериментов использовались обезьяны, которых удерживали в герметичных камерах и заставляли вдыхать ядовитую гарь.
Виктория Базылева

Шесть лет назад эксперты, изучавшие канцерогенность отходящих газов дизельных машин, пришли к выводу, что выхлопы крайне опасны для живых существ. Как оказалось, они провоцируют множество смертельных заболеваний, в том числе и онкологических.

Чтобы доказать обратное, несколько крупных немецких автомобильных концернов — Daimler, BMW и Volkswagen — обратились в Европейскую исследовательскую группу по изучению воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье (EUGT). По данным Reuters, автостроители спонсировали испытания, в ходе которых выхлопными газами травили животных.

Эксперимент проводился еще в 2014 году на десяти обезьянах вида макак-крабоед. Мартышек сажали в воздухонепроницаемые камеры и подавали туда выхлоп от работающего Volkswagen Beetle. Чтобы подопытные сохраняли спокойствие, живодеры показывали им мультфильмы. Испытания проводились на протяжении четырех часов.

Фото: www.berliner-zeitung.de

Как только варварские исследования получили широкую огласку в СМИ представители компаний Daimler и BMW поспешили опровергнуть информацию о своем участии в экспериментах над животными. Volkswagen же признался в спонсировании тестов. Однако в концерне подчеркнули, что они очень жалеют о случившемся и считают произошедшее огромной ошибкой.

– Мы приносим свои извинения за неверное решение и отсутствие компетентности у ответственных за это людей. Мы признаем, что выбранные нами научные методы были ошибочными,— цитирует представителя Volkswagen агентство Reuters.

Кстати, результаты эксперимента исследователи EUGT так и не опубликовали. О дальнейшей судьбе несчастных макак ничего не известно. Какое наказание понесет Volkswagen, и понесет ли вообще, также не сообщается.

авторынок, производители, производство, автозаводы, дизельное топливо
29 января 2018
293

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы