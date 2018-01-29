Daimler, BMW и Volkswagen травили обезьян выхлопными газами

Шесть лет назад эксперты, изучавшие канцерогенность отходящих газов дизельных машин, пришли к выводу, что выхлопы крайне опасны для живых существ. Как оказалось, они провоцируют множество смертельных заболеваний, в том числе и онкологических.

Чтобы доказать обратное, несколько крупных немецких автомобильных концернов — Daimler, BMW и Volkswagen — обратились в Европейскую исследовательскую группу по изучению воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье (EUGT). По данным Reuters, автостроители спонсировали испытания, в ходе которых выхлопными газами травили животных.

Эксперимент проводился еще в 2014 году на десяти обезьянах вида макак-крабоед. Мартышек сажали в воздухонепроницаемые камеры и подавали туда выхлоп от работающего Volkswagen Beetle. Чтобы подопытные сохраняли спокойствие, живодеры показывали им мультфильмы. Испытания проводились на протяжении четырех часов.