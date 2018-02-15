Skoda готовит к премьере Kodiaq в особом исполнении Laurin and Klement

Skoda Kodiaq в исполнении L&K располагает хромированной радиаторной решеткой, 19-дюймовыми колесными дисками Sirius, слегка подретушированным задним бампером и логотипами с названием комплектации на передних крыльях. Салон автомобиля отделан кожей и декорирован панелями черного цвета. Кроссоверам в этот версии полагаются трехспицевое рулевое колесо, алюминиевые накладки на педали, фоновая подсветка салона и текстильные коврики.

В моторную гамму Kodiaq L&K входят бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 150 до 190 л. с. В паре с каждым из них трудится семиступенчатый «робот» DSG нового поколения. У машин в топовых модификациях ведущими выступают все четыре колеса, в то время как для «младших» версий полный привод предлагается в качестве опции. За дополнительную плату полноприводные автомобили также можно оборудовать системой управления ходовой частью Dynamic Chassis Control (DCC).

Когда Skoda Kodiaq в исполнении L&K появится на российском рынке — пока неизвестно. Напомним, что на сегодняшний день в комплектации, название которой расшифровывается как Laurin and Klement, продаются лифтбэки Octavia.