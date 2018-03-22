Из-за утильсбора в России подорожают самые популярные автомобили

Фото: www.armor-auto-casse.com
С 1 апреля нынешнего года в силу вступят новые ставки утилизационного сбора, который взимается со всех без исключения автопроизводителей. Безусловно, нововведение повлечет за собой рост и цен на машины — легковушки могут подорожать на 10—17%.
Виктория Базылева

Утилизационным сбором облагаются все без исключения машины — и импортируемые в Россию из-за границы, и те, что собираются в странах, входящих в Таможенный союз. Правда, последние теоретически от уплаты пошлины освобождены. Государство компенсирует автостроителям потраченные средства различными завуалированными выплатами в виде субсидий на научно-исследовательские работы и прочие нужды.

С 1 апреля нынешнего года ставки ультисбора на легковые и грузовые машины в очередной раз увеличатся. Согласно постановлению правительства, за каждый автомобиль, оснащенный двигателем объемом менее литра, производитель заплатит 33 000 рублей (+16%), за машину с мотором от 1 до 2 литров — уже 84 000 целковых (+90%). Ставка для авто с 2,0 – 3,0-литровым агрегатом вырастет на 49,2% и составит 126 000 рублей.

Фото: avtocentr.sumy.ua

Моделей с двигателями большего объема нововведения не коснулись. Утильсбор для автомобилей, оборудованных 3,0 – 3,5-литровыми моторами, по-прежнему равняется 114 600 рублей, от 3,5 литров — 181 600. Получается, что наиболее ощутимо ставки выросли на самые востребованные машины. Ведь согласно статистике, большинство наших сограждан выбирает авто с двигателями от 1 до 2 литров.

Разумеется, нововведения отразятся и на потребителях. По мнению экспертов, в обозримом будущем из-за повышения утилизационных сборов легковушки могут подорожать на 10—17%. Это чревато и падением импорта, поскольку с целью сокращения расходов автостроителям придется пересмотреть свои модельные ряды и прекратить поставки в нашу страну машин, пользующихся низком спросом.

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22 марта 2018
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