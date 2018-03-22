Из-за утильсбора в России подорожают самые популярные автомобили

Утилизационным сбором облагаются все без исключения машины — и импортируемые в Россию из-за границы, и те, что собираются в странах, входящих в Таможенный союз. Правда, последние теоретически от уплаты пошлины освобождены. Государство компенсирует автостроителям потраченные средства различными завуалированными выплатами в виде субсидий на научно-исследовательские работы и прочие нужды.

С 1 апреля нынешнего года ставки ультисбора на легковые и грузовые машины в очередной раз увеличатся. Согласно постановлению правительства, за каждый автомобиль, оснащенный двигателем объемом менее литра, производитель заплатит 33 000 рублей (+16%), за машину с мотором от 1 до 2 литров — уже 84 000 целковых (+90%). Ставка для авто с 2,0 – 3,0-литровым агрегатом вырастет на 49,2% и составит 126 000 рублей.