Стартовали продажи нового китайского кроссовера Haval H4

Фото: www.maiche.com
Китайская компания Great Wall вывела на внутренний авторынок новый кроссовер Haval H4. В модельном ряду новинка заняла место между Haval H2 и Haval H6, которые продаются в том числе и в России.
Виктория Базылева

К местным дилерам новый Haval H4 поступил в двух версиях Red Label и Blue Label, отличающихся друг от друга дизайном экстерьера и длиной кузова. Кроссовер в «синем» исполнении на 10 мм короче «красного» варианта.

В моторный ряд новинки вошли 1,3- и 1,5-литровые турбодвигатели мощностью 139 и 169 л. с. В паре с каждым из них трудится семиступенчатая роботизированная коробка передач, привод — на выбор покупателя — передний или полный, сообщает Njcar.

В список оснащения кроссовера входят двухзонный климат-контроль, электронный стояночный тормоз, датчик давления в шинах, камера заднего вида, система бесключевого доступа в салон и запуска мотора кнопкой. Кроме того, машины располагают панорамной крышей с люком и мультимедийным комплексом с большим тачпадом.

Стартовая цена Haval H4 в Китае составляет 106 000 юаней, что по нынешнему курсу эквивалентно 957 000 рублей. О планах производителя по выводу новой модели на российский авторынок пока ничего не известно.

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26 марта 2018
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