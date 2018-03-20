Экстерьер нового Subaru Forester раскрыли до премьеры

В преддверии публичного дебюта кроссовера на портале Carscoops появились любопытные снимки. По словам авторов публикации, на иллюстрациях, размещенных в каком-то журнале, изображен следующий Forester. Подтвердить этот факт достаточно сложно, так как какие-либо примечания отсутствуют, а первоисточник не раскрывается.

Тем не менее, некоторое время назад компания Subaru обнародовала тизерную иллюстрацию фонарей нового «Лесника», которые выглядят в точности как задняя оптика автомобиля, представленного на страницах таинственного издания. Это позволяет нам полагать, что на фотографиях ничто иное, как пятый Forester.