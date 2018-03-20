Экстерьер нового Subaru Forester раскрыли до премьеры

Фото: www.carscoops.com
В интернет «утекли» первые фотографии кроссовера Subaru Forester пятого поколения без камуфляжа. Публичная премьера новинки состоится уже на следующей неделе — японцы представят автомобиль 28 марта на моторшоу в Нью-Йорке.
Виктория Базылева

В преддверии публичного дебюта кроссовера на портале Carscoops появились любопытные снимки. По словам авторов публикации, на иллюстрациях, размещенных в каком-то журнале, изображен следующий Forester. Подтвердить этот факт достаточно сложно, так как какие-либо примечания отсутствуют, а первоисточник не раскрывается.

Тем не менее, некоторое время назад компания Subaru обнародовала тизерную иллюстрацию фонарей нового «Лесника», которые выглядят в точности как задняя оптика автомобиля, представленного на страницах таинственного издания. Это позволяет нам полагать, что на фотографиях ничто иное, как пятый Forester.

Фото: www.carscoops.com

Судя по снимкам, японцы полностью переработали переднюю часть кроссовера, оснастив его другими фарами, радиаторной решеткой и бампером. Изменения претерпела и корма машины — помимо новых световых элементов, автомобиль получил хромированный молдинг, проходящий от левого фонаря к правому.

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, в основу нового Subaru Forester легла модульная платформа SGP, на которой построены модели XV, Impreza и Ascent. По предварительным данным, модель будет продаваться в трех модификациях — с 1,6- и 2,0-литровыми турбомоторами, а также с гибридной силовой установкой. Прочих технических подробностей пока нет.

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20 марта 2018
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