Китайский кроссовер DFM AX7 подешевел на 100 000 рублей

Нельзя сказать, что автомобили Dongfeng пользуются в России высоким спросом — счет проданных машин этой марки идет на десятки. Дабы заманить покупателей, производитель запустил несколько новых программ, позволяющих сэкономить до 100 000 рублей.
Многие автостроители, реализующие свою продукцию в нашей стране, предлагают клиентам Trade In, то есть возможность обменять старую машину на новую по сниженной цене. Наконец, такая услуга появилась и у Dongfeng. Тем, кто готов отдать свою прежнюю легковушку и приобрести кроссовер DFM AX7, дилеры дадут скидку в размере 50 000 рублей.
Если покупатель остановит свой выбор на AX7 в базовой комплектации Prestige, то продавцы «скинут» еще 50 000 рублей. Причем этот бонус суммируется со скидкой по Trade In, о которой мы говорили выше. Таким образом можно сэкономить сразу 100 000 целковых. Согласитесь, весьма неплохо, учитывая, что стартовая цена модели — 1 179 000 рублей.
Кроссовер DFM AX7 безальтернативно оснащается 140-сильным двигателем, шестиступенчатой автоматической коробкой передач и системой переднего привода. А для тех, кому AX7 не подходит, в модельном ряду Dongfeng есть высокий хетчбэк H30 Cross с мотором мощностью 117 л. с. И на него, к слову сказать, в настоящее время также действуют спецпредложения.
Китайцы все еще пытаются «пристроить» машины 2016 года выпуска. Авто в исполнении Comfort с механической коробкой передач они готовы отдать со скидкой 50 000 рублей, если же клиенту приглянулась более дорогая версия Luxurу с «автоматом» — то дисконт составит 30 000 рублей. Цены на хетчбэки в этих комплектациях без учета бонусов начинаются от 649 000 и 709 000 «деревянных» соответственно.