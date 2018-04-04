Китайский кроссовер DFM AX7 подешевел на 100 000 рублей

Многие автостроители, реализующие свою продукцию в нашей стране, предлагают клиентам Trade In, то есть возможность обменять старую машину на новую по сниженной цене. Наконец, такая услуга появилась и у Dongfeng. Тем, кто готов отдать свою прежнюю легковушку и приобрести кроссовер DFM AX7, дилеры дадут скидку в размере 50 000 рублей.

Если покупатель остановит свой выбор на AX7 в базовой комплектации Prestige, то продавцы «скинут» еще 50 000 рублей. Причем этот бонус суммируется со скидкой по Trade In, о которой мы говорили выше. Таким образом можно сэкономить сразу 100 000 целковых. Согласитесь, весьма неплохо, учитывая, что стартовая цена модели — 1 179 000 рублей.