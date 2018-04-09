Объявлена дата начала продаж «бюджетного» KIA Sportage

Специально для Поднебесной компания KIA разработала новый кроссовер, построенный на модульной платформе Sportage предыдущего поколения. Впрочем, со «Спортиджем» новинку роднит лишь база. Дешевый SUV отличается увеличенной радиаторной решеткой, пластиковым обвесом, расширителями колесных арок, бамперами, патрубками выхлопной системы и оптикой.

Длина кроссовера составляет 4460 мм, ширина — 1850 мм, а высота — 1670. То есть, новый «бюджетник» несколько крупнее, чем Sportage прошлой генерации. По данным Njcar, автомобиль безальтернативно комплектуется двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 161 л. с. и системой переднего привода. Покупатели смогут приобрести машину с шестиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом».

Напомним, что в России на сегодняшний день продается Sportage четвертого поколения. Ориентированный на отечественный рынок кроссовер оснащается 1,6- и 2,0-литровыми моторами в 150, 177 и 185 л. с. Стартовая цена машины без учета скидок по спецпредложениям составляет 1 279 900 рублей.