Названы российские цены на новый китайский кроссовер Lifan X70

В Москве состоялась презентация нового кроссовера Lifan X70, который, по сути, является следующим поколением модели X60. До сегодняшнего дня о новинке было известно практически все, за исключением разве что цен. Наконец, китайцы объявили и прайсы — официальные дилеры попросят за автомобиль не менее 849 900 рублей.
Продажи X70 стартуют 17 апреля. Машины для отечественного авторынка безальтернативно комплектуются двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 136 л. с. При этом покупатели могут выбрать между пятискоростной механической коробкой передач и бесступенчатой трансмиссией.
По словам представителей Lifan, кузов «семидесятого» значительно более прочный, нежели у его предшественника X60. Кроме того, уже в базовом исполнении автомобили оснащаются системой курсовой устойчивости (ESP) Bosch девятого поколения. За безопасность водителя и пассажиров отвечают и другие опции, которых в X70 предостаточно.
Новинка рынка располагает датчиком давления в шинах, мониторингом усталости драйвера, дисковыми тормозами, мультифункциональным рулем, а также продвинутым мультимедийным комплексом с 9-дюймовым тачскрином и функцией синхронизации со смартфонами. Кроме того, предусмотрены люк в крыше, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой.
В нашей стране кроссовер будет продаваться в пяти комплектациях. За машину в базовой версии Standart официальные дилеры попросят от 849 900 рублей, а за авто в топовой Luxury CVT — как минимум 999 900. И это, заметим, очень «вкусное» предложение.