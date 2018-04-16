Названы российские цены на новый китайский кроссовер Lifan X70

Продажи X70 стартуют 17 апреля. Машины для отечественного авторынка безальтернативно комплектуются двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 136 л. с. При этом покупатели могут выбрать между пятискоростной механической коробкой передач и бесступенчатой трансмиссией.

По словам представителей Lifan, кузов «семидесятого» значительно более прочный, нежели у его предшественника X60. Кроме того, уже в базовом исполнении автомобили оснащаются системой курсовой устойчивости (ESP) Bosch девятого поколения. За безопасность водителя и пассажиров отвечают и другие опции, которых в X70 предостаточно.