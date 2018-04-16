Mercedes-Benz A-класс нового поколения получил российский ценник

Премьера Mercedes-Benz A-класс нового, уже четвертого по счету поколения состоялась в начале февраля нынешнего года. И вот продажи хетчбэка стартовали в России. Из трех существующих версий в нашу страну приедет лишь одна — A200. А комплектаций потенциальным покупателям предлагается четыре: Comfort, Style, Progressive и Sport.

Новый А-класс в версии A200 оснащается 2,3-литровым турбомотором мощностью 163 л. с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Представители марки утверждают, что с таким силовым агрегатом до первой сотни хетчбэк разгоняется за восемь секунд, а его максимальная скорость достигает отметки в 225 км/ч.

Автомобили в базовой комплектации Comfort располагают сиденьями, обитыми тканью, климат-контролем, цифровой приборной панелью, датчиками дождя и освещенности, галогенными фарами, мультимедийным комплексом с навигацией и 16-дюймовыми стальными дисками. Приобрести машину в самом простом исполнении можно по цене от 1 720 000 рублей.

Более дорогую версию Style оценили в 1 890 000, Progressive — в 2 100 000 целковых. А за топовую комплектацию Sport покупателю придется выложить как минимум 2 210 000 рублей. Как ожидается, первые «живые» хетчбэки A-класса поступят в шоу-румы в конце мая.