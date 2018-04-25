Skoda представила новый бюджетный кроссовер

Да-да, паркетник действительно станет самой дешевой моделью в линейке SUV чешской марки. Он получил все лучшее от старших братьев Skoda Karoq и Kodiaq — от дизайна до опций. В частности, продвинутую мультимедиа, люк с электроприводом, камеру заднего вида, климатическую установку и даже несколько вариантов отделки интерьера.
В рамках 15-го международного Пекинского автосалона состоялась премьера нового компактного кроссовера Skoda Kamiq. Правда, до России бюджетная новинка, увы, не доедет.
Принадлежность к бюджетному сегменту подчеркивает механическая коробка передач и маломощный 110-сильный мотор.
Жаль, но у нас новый кроссовер не появится. Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель Skoda Russia Тимур Алиев, эта модель ориентирована исключительно на китайский рынок.
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