Skoda представила новый бюджетный кроссовер

Да-да, паркетник действительно станет самой дешевой моделью в линейке SUV чешской марки. Он получил все лучшее от старших братьев Skoda Karoq и Kodiaq — от дизайна до опций. В частности, продвинутую мультимедиа, люк с электроприводом, камеру заднего вида, климатическую установку и даже несколько вариантов отделки интерьера.