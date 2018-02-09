Почему Volvo никак не может добиться успеха в России

Как всегда, начиная разговор о премиальных автомобилях, приходится уточнять, о чем именно идет речь. Так уж исторических сложилось, что не вызывает сомнений принадлежность к этому сегменту большой немецкой тройки — Mercedes-Benz, BMW и Audi. Также редко вызывает непонимание включение в него американской легенды Cadillac. Куда более спорным оказывается позиционирование в качестве «премиума» Lexus, Infiniti и Acura. А уж недавнего самовыдвиженку Volvo вообще редко кто видит в этой роли.

Хотя это как посмотреть — некоторые готовы признать за престижные марки Smart, MINI, Jeep и Land Rover с Jaguar. Ну тут оно как — все, что дороже Toyota, то премиум.

Я придерживаюсь самых консервативных взглядов на проблему и поэтому считаю за полноценных обитателей сегмента лишь первые четыре марки. Но в данное исследование, вопреки собственным убеждениям, все-таки включу Volvo — ну так им хочется попасть в благородную компанию. А раз так, то и Lexus с Infiniti придется учитывать.