Почему Volvo никак не может добиться успеха в России

Жаловаться престижным брендам на судьбу — только бога гневить. Затянувшийся кризис 2013—2017 годов потрепал их куда меньше, чем остальных. Правда, так повезло не всем — отдельные марки понесли ощутимые потери. И среди них, в частности, оказалась Volvo.

Как всегда, начиная разговор о премиальных автомобилях, приходится уточнять, о чем именно идет речь. Так уж исторических сложилось, что не вызывает сомнений принадлежность к этому сегменту большой немецкой тройки — Mercedes-Benz, BMW и Audi. Также редко вызывает непонимание включение в него американской легенды Cadillac. Куда более спорным оказывается позиционирование в качестве «премиума» Lexus, Infiniti и Acura. А уж недавнего самовыдвиженку Volvo вообще редко кто видит в этой роли.

Хотя это как посмотреть — некоторые готовы признать за престижные марки Smart, MINI, Jeep и Land Rover с Jaguar. Ну тут оно как — все, что дороже Toyota, то премиум.

Я придерживаюсь самых консервативных взглядов на проблему и поэтому считаю за полноценных обитателей сегмента лишь первые четыре марки. Но в данное исследование, вопреки собственным убеждениям, все-таки включу Volvo — ну так им хочется попасть в благородную компанию. А раз так, то и Lexus с Infiniti придется учитывать.

Фото: www.automobilemag.com

Итак, для начала общие цифры. Если кто помнит, то последним годом расцвета торговли автомобилями в России был 2012-й. Тогда производителям удалось сбыть с рук 2 938 789 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Первым посткризисным годом стал минувший 2017-й, когда с автосалонами распрощались 1 595 737 машин. Падение рынка составило 45,6%. — то есть, он ужался практически наполовину.

При этом премиальный сегмент (напомню, в данном случае включающий по нашему волюнтаристскому решению перечисленные выше семь брендов) сократился куда меньше, всего на 22,46%. Причин тому много. Но в первую очередь, естественно, страховка от резких проседаний заключается в том, что покупают подобные автомобили люди весьма и весьма обеспеченные, которые не так сильно подвержены влиянию кризисов, как составляющие большинство нашего населения — давайте будем откровенны — бедняки.

Лучше всех выкрутился Mercedes-Benz, который умудрился вообще практически ничего не потерять. Его продажи сократились всего на 1,7%. Неплохую устойчивость показал BMW, потерявший по сравнению с докризисными временами всего 20%. Audi пришлось куда тяжелее — компания не добрала 49,6%. Lexus так вообще вырос на 51,6%, в то время как Infiniti ушла в минус на 46%. Cadillac в России имеет совсем скромные продажи, и его падение составило 32,6%.

Фото: Volvo

А что же Volvo — бренд, который регулярно и настойчиво подчеркивает свою премиальность? Как он чувствует себя в элитарной компании? Представители марки заявляют, что вполне удовлетворены результатами своих продаж. Действительно, за 2017 год они выросли на 26%, а в январе нынешнего — на 29%. Но все познается в сравнении, и при более пристальном взгляде на статистику оптимизм начинает постепенно улетучиваться.

Так, в 2012 году шведская компания реализовала 20 364 автомобиля. Это позволило ей занять 0,7% отечественного рынка и 13,1% от продаж премиального сегмента. В 2017 году машины Volvo разошлись общим тиражом в 7011 экземпляров. Падение рекордное — на 65,6%! Неудивительно, что их доля среди всех легковушек съежилась до 0,4%, а в «премиуме» — до 5,8%.

Беда, конечно, поправимая. Компания активно обновляет модельный ряд, и не в последнюю очередь это помогает ей демонстрировать последнее время завидный рост. Но за желание любой ценой выбиться в аристократы приходится, как правило, платить высокую цену. Причем, не самой марке, а ее клиентам. Поэтому сложно сказать, сумеют ли шведы с китайской помощью удержать положительный тренд, или это лишь временный успех.

9 февраля 2018
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