Сколько стоит Skoda Kodiaq российского производства

Впервые в России чешский кроссовер стал доступен с двигателем 1.4 TSI мощностью 125 л. с. в сочетании с шестиступенчатой «механикой». Кроме того, теперь автомобиль предлагается в базовой комплектации Active, а также появилась возможность приобрести модель в переднеприводной версии.

Стандартная комплектация Active обойдется минимум в 1 339 000 рублей, Ambition — от 1 512 000 рублей, Style от 1 769 000 Автомобили оснащаются бензиновыми и дизельным двигателями объемом от 1,4 до 2,0 л мощностью от 125 до 180 л. с. в сочетании с коробками передач 6-МКПП, DSG-6 или DSG-7.

В базовое оснащение Skoda Kodiaq локального производства входят передние сиденья с подогревом, задние светодиодные фонари, двухзонный климат-контроль и многофункциональный дисплей Maxi Dot. Начиная с комплектации Ambition в списке стандартных опций предлагается система контроля дистанции Front Assist, передние и задние датчики парковки, датчик света/дождя, внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением.

В комплектации Style доступна полностью светодиодная оптика, камера заднего вида, режимы Driving Mode Select и Off Road, передние противотуманные фары с системой освещения поворотов Corner и многое другое.

На днях стало известно, что Skoda переносит производство некоторых своих моделей из Чехии в Германию, в город Оснабрюк. Об этом заявил председатель совета директоров компании Бернгард Майер.