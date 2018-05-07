KIA презентовала новый кроссовер Niro EV

Гибридный кроссовер KIA Niro, концепт которого был представлен еще в 2013 году, продается в некоторых странах уже больше года. Теперь же корейцы презентовали полностью электрическую модификацию модели, способную проехать без дополнительной подзарядки свыше 300 километров.

В движение новый Niro EV приводится электрической силовой установкой нового поколения. Клиентам предложат две версии автомобиля с литий-ионными аккумуляторными батареями разной емкости. Максимальная дальность хода машины в базовом исполнении составляет чуть больше 300 километров, в топовом — не менее 450 км.

По данным пресс-службы KIA, продажи новинки стартуют на внутреннем авторынке во второй половине нынешнего года. Спустя некоторое время Niro EV появится и в других странах, правда, не в России. У нас, по словам представителей компании, сегмент «зеленых» машин не сформирован, и потому говорить о продажах кроссовера преждевременно.