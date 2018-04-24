KIA готовит для России новый бюджетный кроссовер

В скором времени модельный ряд KIA пополнится совершенно новым компактным кроссовером. По словам главы российского подразделения корейской марки Чжона Вон Чжона, эта модель будет продаваться в том числе и в нашей стране.
На сегодняшний день линейка кроссоверов и внедорожников KIA в России представлена пятью моделями. Помимо Soul, который является, скорее, высоким хетчбэком, в нее входят Sportage, Sorento, Sorento Prime и Mohave. Наибольшим спросом среди них у наших сограждан пользуется «Спортидж» — к примеру, по итогам первого квартала нынешнего года дилеры реализовали 7590 таких машин.
Укрепить позиции автостроителя призван совершенно новый кроссовер сегмента B-SUV, который в обозримом будущем поступит в продажу. Да, у корейцев уже есть модель, занимающая эту нишу — Soul. Но ее, по мнению главы российского офиса KIA Чжона Вон Чжона, не достаточно. В компании понимают, что россияне ожидают от компактного кроссовера чего-то большего.
– В России, говоря о сегменте B-SUV, подразумевают более высокий потенциал за пределами городских улиц и даже асфальтовых дорог. Недавно мы вывели на рынок и Rio X-Line, но сразу абсолютно честно обозначили его как кросс-хетчбэк — по сути, именно так этот автомобиль и должен позиционироваться, — рассказал в интервью порталу Autogoda г-н Вон Чжон.
Никаких подробностей о новинке — даже ее названия — глава KIA Motors Rus раскрывать не стал. Однако он пообещал, что автомобиль, о котором идет речь, будет полностью соответствовать ожиданиям российских потребителей. По его словам, этот кроссовер станет чуть ли не лучшим предложением в своем классе, «идеально выверенным с учетом особенностей рынка и предпочтений автомобилистов».