KIA готовит для России новый бюджетный кроссовер

На сегодняшний день линейка кроссоверов и внедорожников KIA в России представлена пятью моделями. Помимо Soul, который является, скорее, высоким хетчбэком, в нее входят Sportage, Sorento, Sorento Prime и Mohave. Наибольшим спросом среди них у наших сограждан пользуется «Спортидж» — к примеру, по итогам первого квартала нынешнего года дилеры реализовали 7590 таких машин.

Укрепить позиции автостроителя призван совершенно новый кроссовер сегмента B-SUV, который в обозримом будущем поступит в продажу. Да, у корейцев уже есть модель, занимающая эту нишу — Soul. Но ее, по мнению главы российского офиса KIA Чжона Вон Чжона, не достаточно. В компании понимают, что россияне ожидают от компактного кроссовера чего-то большего.