Какие электроприборы в машине самые прожорливые

Среди современных моделей встречаются автомобили с бортовой сетью из двух батарей. Одна — для пуска двигателя, а вторая снабжает током все остальное оборудование. Кроме того, что такая разветвленная система долгоиграющая, она, как правило, обеспечивает надежный пуск двигателя. Ведь именно стартера потребляет самую большую мощность. В различных машинах она колеблется от 800 до 3000 Вт.

Высок этот показатель и у вентилятора кондиционера — от 80 до 600 Вт. Далее следует функции обогрева сидений — 240 Вт, стекла — 120 Вт, и стеклоподъемники — по 150Вт. Приблизительно одинаковая величина — до 100 Вт — у таких приборов, как звуковой сигнал, прикуриватель, свечи накаливания, вентилятор салона, система впрыска топлива. Стеклоочиститель потребляет до 90 Вт.

Мощность топливного насоса варьируется от 50 до 70 Вт, чуть меньше у омывателя фар — 60 Вт, автономного отопителя — от 20 до 60 Вт, приборов дальнего света — по 55 Вт, противотманок — по 35—55 Вт, фар ближнего света — по 45 Вт. Общий показатель у фонарей заднего хода, указателей поворота, стоп-сигналов, системы зажигания — от 20 Вт до 25 Вт. Мощность аудиосистемы — от 10 до15 Вт, если, конечно, у вас нет усилителя. И самый незначительный уровень потребления у системы подсветки, габаритных огней и освещения номерного знака — до 5 Вт.