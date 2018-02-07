Какие электроприборы в машине самые прожорливые

Как известно, аккумуляторная батарея обеспечивает электропитание при неработающем двигателе, в момент его запуска, а также во время работы мотора на малых оборотах. Основным же источником тока в автомобиле в рабочем режиме остается генератор. Бортовое электрооборудование условно делится на три группы: основная, длительного использования и кратковременного включения.
Системы зажигания и впрыска, топливная система, автоматическая коробка передач, электроусилитель рулевого управления, блок управления мотром — все это основные потребители энергии, обеспечивающие работоспособность машины. Функции охлаждения, освещения, активной и пассивной безопасности, отопления и кондиционирования, противоугонное оборудование, медиасистема и пр. относятся к потребителям длительного использования. Краткосрочно функционируют стартер, обогрев стекла, мотор стеклоподъемниклв, звуковой сигнал, прикуриватель, стоп-сигнал — то есть все то, что не работает в постоянном режиме.