Почему не стоит покупать машину, которая только-только появилась в продаже

Времена, когда легковые автомобили были в диковинку, да и позволить их себе могли далеко не все, давно прошли. Сегодня автосалоны предлагают потребителям самые разные машины на любой вкус, цвет и кошелек. Дилеры пытаются привлечь покупателей и «вкусными» предложениями — такими как, скажем, льготное автокредитование, trade In, лизинг и т. д.

В общем, продавцы делают все возможное для того, чтобы автомобилисты как можно чаще обновляли свое транспортное средство. Нельзя сказать, что это плохо — напротив. Когда выбор стоит между потасканной «бэушкой» и абсолютно новой машиной, недавно сошедшей с конвейера, то лучше отдать предпочтение последней. Но только если это не совсем свежая модель.