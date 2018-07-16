Почему не стоит покупать машину, которая только-только появилась в продаже

Изучив множество различных вариантов, вы решили приобрести новый автомобиль у официального дилера. Да не просто новый, а новейший — выбор пал на модель, которая едва появилась на отечественном авторынке. Но спешить не стоит, и даже более того: имеет смысл отложить покупку на несколько месяцев. Почему — разобрался портал «АвтоВзгляд».
Времена, когда легковые автомобили были в диковинку, да и позволить их себе могли далеко не все, давно прошли. Сегодня автосалоны предлагают потребителям самые разные машины на любой вкус, цвет и кошелек. Дилеры пытаются привлечь покупателей и «вкусными» предложениями — такими как, скажем, льготное автокредитование, trade In, лизинг и т. д.
В общем, продавцы делают все возможное для того, чтобы автомобилисты как можно чаще обновляли свое транспортное средство. Нельзя сказать, что это плохо — напротив. Когда выбор стоит между потасканной «бэушкой» и абсолютно новой машиной, недавно сошедшей с конвейера, то лучше отдать предпочтение последней. Но только если это не совсем свежая модель.
Неприятный сюрприз
Разумеется, прежде чем машина — пережившая рестайлинг, сменившая поколение или совсем новая — поступает в продажу, автостроитель проводит сотни тестовых испытаний и в обычных, и в экстремальных условиях. Но как показывает практика, их порой бывает недостаточно: многие дефекты «всплывают» лишь в процессе эксплуатации.
О заводских недоработках не прочитаешь на форумах, не узнаешь от автомобильных журналистов, о них зачастую не подозревают и сами дилеры. Конечно, когда производитель выявляет ту или иную «болезнь», незамедлительно запускается отзывная кампания, в рамках которой дефекты устраняются бесплатно. Но автовладелец все равно вынужден тратить свое драгоценное время на поездки в сервис.
Все, что выходит на рынок с этикеткой «новинка» — сумка из последней коллекции, очередной iPhone или, как в нашем случае, посвежевший автомобиль — по определению недешево. Сменившая генерацию модель вызывает интерес у автовладельцев и без всяких скидок и маркетинговых уловок. Так зачем же дилерам безосновательно «резать» цены, когда можно заработать?
Если же будущий автовладелец рассчитывает сэкономить, то ему следует оторвать свой взгляд от распиаренной новинки и обратить внимание на ее предшественницу. На утратившие актуальность модели автосалоны, как правило, дают неплохие скидки — им ведь нужно реализовывать автомобили, осевшие на складах.
Первый парень на деревне
Проблемы с машиной в перспективе и кусачие цены не останавливают разве что модников, для которых личный транспорт является инструментом самоутверждения. Какая разница, сколько времени пройдет до первого ремонта — главное, чтобы все мужики во дворе обзавидовались владельцу авто, дебютировавшего на международном автосалоне несколькими месяцами ранее.
К несчастью для таких товарищей, жизненный цикл модели ограничен в среднем семью годами. А между сменами поколений проскальзывают еще рестайлинги и фейслифтинги, которые могут проводиться автостроителями чуть ли не каждый год. Так есть ли смысл втридорога покупать сомнительную машину, если «эффект новизны» быстро исчезнет, а кредит останется?
Альтернативное мнение
Автостроители, в свою очередь, не могут в полной мере согласиться с этими утверждениями. Так, Екатерина Комарова, менеджер по связям с общественностью российского офиса Ford, убежедена, что риски при покупке новейшего, еще толком не обкатанного авто минимальны. Правда, справедливо это лишь для тех моделей, которые позаимствовали у своих собратьев проверенные годами агрегаты.
Что же до цен, то по словам нашей собеседницы они далеко не всегда завышены. Некоторые компании, напротив, подогревая интерес потребителей, устанавливают довольно привлекательные прайсы. Все зависит от ценовой и маркетинговых политик каждой конкретной марки.