Что лучше — Mercedes или BMW?

Чаще всего выбор между машинами-одноклассниками Mercedes и BMW в конце концов сводится к банальной вкусовщине. Но можно, оказывается, сравнить их по степени «стойкости» к эксплуатационным невзгодам. То есть выяснить, как модели премиальных «немцев» сохраняют свои кондиции с течением времени. Так, эксперты CarPrice утверждают, что начиная с 2017 года продиагностировали по единой методики 8518 автомобилей марки Mercedes и 8631 — BMW. Все авто оценивались по единой пятибалльной шкале в категориях «Кузов», «Салон», «Техническое состояние». То есть каждое транспортное средство могло, теоретически, набрать максимум 15 баллов.

Суммирование полученных данных по всем изученным машинам показало, что среднестатистический Mercedes с пробегом выглядят чуть лучше с точки зрения состояния салона и узлов машины. Зато по части сохранности кузова BMW слегка впереди. То есть Mercedes суммарно набрал 11 баллов, а BMW — 10,91. Разрыв минимален, а потому перейдем к гораздо более информативному с точки зрения потенциальных покупателей обеих премиальных машин сравнению — по моделям-конкурентам.

Начнем с популярных кроссоверов — Mercedes Benz ML и BMW X5 в возрасте 3—5 лет. Напомним, что в 2015 году Mercedes переименовал свой M-klasse в GLE. Состояние этих моделей-конкурентов близко, но все же сохранность ML, если смотреть в целом (кузов, салон и техническое состояние), оказалась выше, чем у X5. При этом, состояние агрегатов у X5, хотя и незначительно, но все же лучше.