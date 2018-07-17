Что лучше — Mercedes или BMW?

luxurylaunches.com
Соперничество между премиальными брендами длится десятилетиями и все это время приверженцы той или иной марки пытаются доказать, чем она круче других. Специалисты по вторичному авторынку попытались объективно выявить лидера сегмента.
Максим Строкер

Чаще всего выбор между машинами-одноклассниками Mercedes и BMW в конце концов сводится к банальной вкусовщине. Но можно, оказывается, сравнить их по степени «стойкости» к эксплуатационным невзгодам. То есть выяснить, как модели премиальных «немцев» сохраняют свои кондиции с течением времени. Так, эксперты CarPrice утверждают, что начиная с 2017 года продиагностировали по единой методики 8518 автомобилей марки Mercedes и 8631 — BMW. Все авто оценивались по единой пятибалльной шкале в категориях «Кузов», «Салон», «Техническое состояние». То есть каждое транспортное средство могло, теоретически, набрать максимум 15 баллов.

Суммирование полученных данных по всем изученным машинам показало, что среднестатистический Mercedes с пробегом выглядят чуть лучше с точки зрения состояния салона и узлов машины. Зато по части сохранности кузова BMW слегка впереди. То есть Mercedes суммарно набрал 11 баллов, а BMW — 10,91. Разрыв минимален, а потому перейдем к гораздо более информативному с точки зрения потенциальных покупателей обеих премиальных машин сравнению — по моделям-конкурентам.

Начнем с популярных кроссоверов — Mercedes Benz ML и BMW X5 в возрасте 3—5 лет. Напомним, что в 2015 году Mercedes переименовал свой M-klasse в GLE. Состояние этих моделей-конкурентов близко, но все же сохранность ML, если смотреть в целом (кузов, салон и техническое состояние), оказалась выше, чем у X5. При этом, состояние агрегатов у X5, хотя и незначительно, но все же лучше.

В общем зачете BMW X5 III (F15) 2013 года выпуска и по настоящее время набрал 13,11 балла, а Mercedes-Benz GLE, производимый с 2015 по н. в., заработал 13,40. У тех же моделей, но в возрасте 5—10 лет ситуация аналогичная, правда разрыв в окончательных результатах заметнее: BMW X5 II (E70) рестайлинг, 2010− 2013 годов выпуска — 11,64 балла, Mercedes-Benz M-klasse III (W166), 2011—2015 годов выпуска — 12,34 балла.

Вторая не менее популярная пара соперников — Mercedes-Benz E-klasse и BMW 5-series. Говоря об этих машинах 3—5 лет от роду, можно отметить, что у «пятерки» кузов и техническое состояние, как правило, чуть лучше, чем у Е-класса. BMW 5er VI (F10/F11/F07), 2009− 2013 годов выпуска набрал 12,28 балла, а Mercedes-Benz E-klasse IV (W212, S212, C207), 2009—2013 годов выпуска — 11,65. Примерно такая же ситуация повторяется и с машинами предыдущего поколения.

Флагманы марок Mercedes Benz S-klasse и BMW 7-series также попали в сферу исследования. В категории авто от 3 до 5 лет «семерки» BMW демонстрируют убедительное превосходство. Особенно это касается состояния салона. BMW 7er VI (G11/G12), выпускающаяся с 2015 по н. в., может похвастаться 13,25 балла, а Mercedes-Benz S-klasse VI (W222, C217), 2013—2017 годов выпуска — 12,99 балла.

В возрастной группе 5—10 лет Mercedes оказался слегка впереди, — главным образом за счет чуть лучшего технического состояния. BMW 7er V (F01/F02/F04), рестайлинг, 2012—2015 г. в. — 12,72 балла, а у Mercedes-Benz S-klasse VI (W222, C217), 2013− 2017 г. в. — 12,73.

авторынок, подержанные авто
17 июля 2018
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