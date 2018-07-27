Новый бюджетный кроссовер KIA встал на конвейер

Компактный кроссовер KIA KX1 построили по мотивам концептуального KIA YI PAO, показанного на Пекинском автосалоне в апреле нынешнего года. По сути новый SUV является перелицованной версией модели Stonic, продающейся в Европе. Автомобиль, ориентированный на КНР, можно опознать по иным бамперам и видоизмененной оптике.

Уже известно, что китайским покупателям KIA KX1 предложат в двух модификациях с 1,4-литровым атмосферным двигателем, доступным в двух степенях форсировки: 95 и 100 л. с. В паре с мотором может трудиться — на выбор потребителя — как механическая коробка передач, так и «автомат». Привод у кроссовера, разумеется, безальтернативно передний.

Как сообщают китайские СМИ, новый KIA KX1 поступит в шоу-румы местных дилеров уже в августе. Что же до нашей страны, то появление этой модели на отечественном авторынке крайне маловероятно, поскольку она создавалась исключительно для КНР. Зато россияне совсем скоро увидят посвежевшие Sportage и Optima, а также сменивший поколение Ceed.