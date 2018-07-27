Новый бюджетный кроссовер KIA встал на конвейер

Фото: kuaibao.qq.com
На совместном предприятии KIA и Dongfeng в Китае стартовало производство совершенно нового кроссовера, получившего название KX1. По данным «поднебесных» СМИ, новинка поступит в продажу в августе, а цены на нее будут варьироваться в диапазоне от 100 000 до 150 000 юаней.
Кристина Извекова

Компактный кроссовер KIA KX1 построили по мотивам концептуального KIA YI PAO, показанного на Пекинском автосалоне в апреле нынешнего года. По сути новый SUV является перелицованной версией модели Stonic, продающейся в Европе. Автомобиль, ориентированный на КНР, можно опознать по иным бамперам и видоизмененной оптике.

Уже известно, что китайским покупателям KIA KX1 предложат в двух модификациях с 1,4-литровым атмосферным двигателем, доступным в двух степенях форсировки: 95 и 100 л. с. В паре с мотором может трудиться — на выбор потребителя — как механическая коробка передач, так и «автомат». Привод у кроссовера, разумеется, безальтернативно передний.

Как сообщают китайские СМИ, новый KIA KX1 поступит в шоу-румы местных дилеров уже в августе. Что же до нашей страны, то появление этой модели на отечественном авторынке крайне маловероятно, поскольку она создавалась исключительно для КНР. Зато россияне совсем скоро увидят посвежевшие Sportage и Optima, а также сменивший поколение Ceed.

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27 июля 2018
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