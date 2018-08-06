Объявлены российские цены на новый Hyundai Santa Fe

Фото: Hyundai
Компания Hyundai опубликовала прайс-лист на сменивший генерацию кроссовер Santa Fe, российская премьера которого состоится на Московском автосалоне в конце августа. Так, приобрести новинку можно будет по цене от 1 999 000 рублей.
Виктория Базылева

Hyundai Santa Fe нового, четвертого по счету поколения дебютировал еще минувшей весной на моторшоу в Женеве. Совсем скоро сменивший генерацию SUV доберется и до России — локальная премьера новинки состоится на Московском автосалоне 29 августа. Интересно, что корейцы до сих пор не раскрыли сроки начала продаж автомобиля — в преддверии презентации представители марки рассказали лишь о комплектациях и ценах.

По данным пресс-службы Hyundai, Santa Fe, ориентированный на российский авторынок, получит две модификации с 2,4-литровым бензиновым мотором мощностью 188 л. с. и 200-сильным турбодизелем объемом 2,2 литра. В паре с базовым двигателем трудится шестидиапазонный «автомат», старшему же положена АКП с восемью ступенями. Все версии предусматривают полный привод HTRAC.

Российским покупателям нового «Санту» предложат в четырех комплектациях: Family, Lifestyle, Premier и High-Tech. Уже в стартовом исполнении кроссовер может похвастать задним парктроником, двухзонным климат-контролем с системой антизапотевания, круиз-контролем и прочими полезными опциями. За машину в версии Family официальные дилеры попросят не менее 1 999 000 рублей.

Более интересная комплектация Lifestyle располагает, помимо прочего, полностью светодиодной оптикой, мультимедийным комплексом с поддержкой смартфонов и 7-дюймовым экраном, камерой заднего вида и системой бесключевого доступа. За нее придется отдать как минимум 2 159 000 целковых. А доплатив еще 170 000 рублей, можно взять уже версию Premier с аудиосистемой KRELL, цифровой приборной панелью, вентиляцией передних кресел, автоматическим парковщиком и другими наворотами.

Кроссовер в топовом исполнении High-Tech оценили в 2 699 000 «деверянных» — за эти деньги потребителям предлагается машина, оснащенная 19-дюймовыми колесными дисками, камерой кругового обзора, памятью настроек водительского кресла и наружных зеркал, беспроводным зарядным устройством для смартфонов и шторками на окнах задних дверей. Здесь же по умолчанию присутствуют система автоматического торможения, мониторинг слепых зон, предотвращение столкновений при движении задним ходом, контроль состояния водителя и другие системы, отвечающие за безопасность.

Добавим, что хотя официально в Hyundai дату начала продаж нового Santa Fe пока не раскрывают, предполагается, что первые автомобили поступят в шоу-румы дилеров в сентябре. Точные сроки представители марки объявят в ближайшие пару недель.

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6 августа 2018
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