Объявлены российские цены на новый Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe нового, четвертого по счету поколения дебютировал еще минувшей весной на моторшоу в Женеве. Совсем скоро сменивший генерацию SUV доберется и до России — локальная премьера новинки состоится на Московском автосалоне 29 августа. Интересно, что корейцы до сих пор не раскрыли сроки начала продаж автомобиля — в преддверии презентации представители марки рассказали лишь о комплектациях и ценах.

По данным пресс-службы Hyundai, Santa Fe, ориентированный на российский авторынок, получит две модификации с 2,4-литровым бензиновым мотором мощностью 188 л. с. и 200-сильным турбодизелем объемом 2,2 литра. В паре с базовым двигателем трудится шестидиапазонный «автомат», старшему же положена АКП с восемью ступенями. Все версии предусматривают полный привод HTRAC.

Российским покупателям нового «Санту» предложат в четырех комплектациях: Family, Lifestyle, Premier и High-Tech. Уже в стартовом исполнении кроссовер может похвастать задним парктроником, двухзонным климат-контролем с системой антизапотевания, круиз-контролем и прочими полезными опциями. За машину в версии Family официальные дилеры попросят не менее 1 999 000 рублей.