Как за 70 дней объехать вокруг Земли на Land Rover Discovery

Компания Land Rover очень любит путешествовать, знакомясь с самыми дальними уголками планеты, покоряя пустыни и горные плато. И в этот раз марка не стала изменять себе. Масштабный проект получил название «Вокруг света за 70 дней с Land Rover».

Как ни странно, но у «кругосветок» есть свои правила, которые необходимо соблюдать: первое и основное из них — экспедиция должна пройти через два антипода, то есть через две точки, расположенные точно на противоположных сторонах Земли. Стартовала поездка 7 июня из подмосковного центра Jaguar Land Rover Experience, здесь же 15 августа и финишировала. Кстати, это второе главное правило путешествия вокруг света — начинать и заканчивать поход в одном и том же месте. Условия выполнены — «кругосветка» состоялась.