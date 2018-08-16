Как за 70 дней объехать вокруг Земли на Land Rover Discovery

Британцы отмечают 70-летие со дня основания бренда Land Rover с размахом: в честь юбилея компания организовала ни много ни мало кругосветную экспедицию, которая, что символично, завершила полный оборот вокруг Земного шара всего за 70 дней. Отважная команда путешествовала на кроссоверах Discovery.
Компания Land Rover очень любит путешествовать, знакомясь с самыми дальними уголками планеты, покоряя пустыни и горные плато. И в этот раз марка не стала изменять себе. Масштабный проект получил название «Вокруг света за 70 дней с Land Rover».
Как ни странно, но у «кругосветок» есть свои правила, которые необходимо соблюдать: первое и основное из них — экспедиция должна пройти через два антипода, то есть через две точки, расположенные точно на противоположных сторонах Земли. Стартовала поездка 7 июня из подмосковного центра Jaguar Land Rover Experience, здесь же 15 августа и финишировала. Кстати, это второе главное правило путешествия вокруг света — начинать и заканчивать поход в одном и том же месте. Условия выполнены — «кругосветка» состоялась.
А теперь по порядку. За первую неделю странствия было преодолено около 5000 км, то есть приблизительно 1/10 часть всего маршрута: колонна из Discovery пятой генерации добралась от Москвы до Иркутска и свернула в сторону Монголии. Плюс еще 1200 км и «проходимцы» въехали в Китай. Там была пройдена важная веха, первый антипод, расположенный в 2840 км от монгольской границы рядом с городом Эньши. Он был отмечен флагом.
Дальше от Поднебесной команда проехала через Лаос, Таиланд и Малайзию, проделав за это время больше 8000 км. На 36-ой день экспедиция достигла Сингапура.
Потом наших героев ждала Австралия, плотно населенная кенгуру, страусами и коалами. Там наши землепроходцы посетили города Брисбен, порт Маккуори, Сидней и Канберру — столицу Австралийского Союза, а заодно и административный центр, где в основном живет и работает только правительство страны.
После 13-часового перелета путешественники приземлились в Чили. Здесь была пройдена вторая важнейшая точка-антипод, расположенная недалеко от города Ла-Серена. Весь путь до этого места занял 47 дней.
Затем команде пришлось пережить еще один долгий перелет, который уже начал не отдалять путников от Москвы, а, наоборот, приближать. Следующие 16 дней группа провела на американских континентах, проехав 8284 км. Дальше, преодолев Африку, кругосветчики вышли на финишную прямую и вернулись в Европу.
Экспедицией руководил фотолюбитель и путешественник Сергей Доля.