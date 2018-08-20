Аварии, о которых ГИБДД лучше не знать

У большинства водителей на уровне инстинктов в коре головного мозга выжжено огненными буквами: попал в ДТП — вызывай ГИБДД. Но следует ли поступать так всегда, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

В большинстве аварий страдает лишь «железо», а люди отделываются либо легким испугом, либо внеланово потраченными нервами. А с недавнего времени с ГИБДД сняли обязанность выезжать на аварии, в которых не пострадали люди. Но полиция по инерции все равно выезжает по вызовам граждан даже в таких случаях. Особенно если в ДТП побилось несколько машин, или повреждения уж очень сильные.

Но есть несколько видов происшествий, куда сотрудников ГИБДД можно не вызывать в принципе. Первое, что приходит на ум: когда водитель сам не справился с управлением и авто вылетело в поле или побилось об разделительное заграждение на осевой. При этом страдает лишь машина да самомнение пилота.

Автор этих строк неоднократно наблюдал аварии другого, достаточно анекдотичного типа. Порой пара встречных машин так прижимается к осевой разметке, в нетерпеливом ожидании «окошка» для обгона, что в какой-то момент бьются левыми зеркалами заднего вида. Треск, куча осколков пластика — два «джигита» стоят на равном расстоянии от эпицентра зеркального удара и чешут затылки в раздумьях о смысле жизни.

sahalin.info

Масса аварий на трассе относится к типу: «проспал» торможение впереди идущего авто, догнал его — поколол бампер. Или не посмотрел вокруг при перестроении — слегка зацепил соседа по потоку. Из повреждений — небольшие царапины-вмятины на пластике или на металле.

Тут тоже вполне можно не ставить ГИБДД в известность о произошедшем. Следует немного напрячься и постараться грамотно составить европротокол о произошедшем. В рамках этого механизма реально получить со страховщика до 100 000 рублей. Правда, есть несколько условий, при которых допускается составлять европротокол: в инциденте пострадало только имущество, в нем участвовали только две машины и их владельцы согласны относительно того, то прав и кто виноват в аварии.

Когда по-человечески заработает мобильное приложение Российского Союза Автостраховщиков, при его наличии в вашем смартфоне уже и согласие оппонента не потребуется, и машин-участников сможет быть больше двух, и возмещение по европротоколу вырастет до 400 000 рублей. Тогда ДПС тем более не нужно будет беспокоить вызовами.

Теоретически же и без европротокола можно обойтись, и без вызова ГИБДД. Но только если оба водителя по здравом размышлении решат, что повреждения их машин «на скорость не влияют» и без претензий друг к другу разъедутся дальше по своим делам. Правда, один из них может вдруг передумать, и позвать-таки инспекторов. Тогда второму засветит штраф или даже лишение «прав»…

ПДД, ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, возмещение ущерба, авария, европротокол, ГИБДД
20 августа 2018
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