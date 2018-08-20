Аварии, о которых ГИБДД лучше не знать

В большинстве аварий страдает лишь «железо», а люди отделываются либо легким испугом, либо внеланово потраченными нервами. А с недавнего времени с ГИБДД сняли обязанность выезжать на аварии, в которых не пострадали люди. Но полиция по инерции все равно выезжает по вызовам граждан даже в таких случаях. Особенно если в ДТП побилось несколько машин, или повреждения уж очень сильные.

Но есть несколько видов происшествий, куда сотрудников ГИБДД можно не вызывать в принципе. Первое, что приходит на ум: когда водитель сам не справился с управлением и авто вылетело в поле или побилось об разделительное заграждение на осевой. При этом страдает лишь машина да самомнение пилота.

Автор этих строк неоднократно наблюдал аварии другого, достаточно анекдотичного типа. Порой пара встречных машин так прижимается к осевой разметке, в нетерпеливом ожидании «окошка» для обгона, что в какой-то момент бьются левыми зеркалами заднего вида. Треск, куча осколков пластика — два «джигита» стоят на равном расстоянии от эпицентра зеркального удара и чешут затылки в раздумьях о смысле жизни.