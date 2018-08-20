Какие автомобили с «механикой» стали самыми популярными в РФ

Самым популярными автомобилями с механической коробкой передач за отчетный период стала LADA. С января по июнь было куплено 154 000 таких новых отечественных авто с ладьей на капоте, а это на 22,1% больше, чем за то же время год назад.

Второе место досталось иномаркам: его заняла Renault, правда с огромным отставанием. «Французов» предпочли 51 600 покупателей, подняв продажи этих машин с МКП на 14,3%. Третью строку завоевала KIA: легковушки этой марки с механической коробкой передач выбрали 23 900 автомобилистов. Но корейские авто с «механикой» перестают быть ходовым товаром: в прошлом году они оказались на 7,5% популярнее.

Четвертый и пятый пункты рейтинга получил Hyundai (21 400 единиц, +8,6%) и Volkswagen (15 900 экземпляров, +29,5%) соответственно, сообщает агентство «Автостат».

Кроме этих марок, в десятку самых популярных в первом полугодии производителей попали Skoda (15 000 автомобилей, +15,1%), Chevrolet, давно продающий только премиальные автомобили в РФ (14 200 машин, −1,6%), Nissan (12 900 штук, +8,3%), УАЗ, который оснащает свои машины только пятиступенчатой «механикой» (9000 авто, +3,1%), и Datsun (7000 единиц, −3,7%).

Напомним, что за первые 6 месяцев этого года всего была реализована 849 221 единица легкового и легкого коммерческого транспорта. Самыми продаваемыми за это время стали машины LADA: 169 884 новых машины отечественного бренда попали в руки к своим хозяевам.