В России стартовали продажи обновленного кроссовера Hyundai Tucson

В ходе обновления Hyundai Tucson получил эффектную головную оптику, светодиодные фонари, иные бамперы и массивную решетку радиатора. Можно сказать, что автомобиль стал выглядеть премиальнее. В том числе, и в плане интерьера.
Компоновка и оформление салона демонстрируют равнение на лучшие мировые образцы. Эргономика и обилие опций говорят сами за себя. Тут вам и свежая, понимающая язык смартфонов мультимедиа с тачпанелью, гордо возвышающейся над торпедо, и адаптивный круиз-контроль, соблюдающий дистанцию до впереди идущего авто, и система экстренного торможения. Кроме того, имеются функции определения препятствий на проезжей части и удержания машины в полосе движения.
Однако на этом новшества не заканчиваются. Свежий Hyundai Tucson можно заказать с роботизированной коробкой передач о семи скоростях и двумя сцеплениями, а также восьмидиапазонным гидромеханическим «автоматом». «Робот» взаимодействует с 1,6-литровым бензиновым турбомотором, а АКП — с 2-литровым дизелем.
Есть и старая-добрая шестиступенчатая автоматическая коробка передач, подвергшаяся модернизации. Трудится она с 2-литровым бензиновым «атмосферником». В общем, модификации обновленного «тушканчика» — на любой вкус.
Что касается цен, то плясать придется от 1 399 000 рублей. Дореформенный кроссовер можно купить — в зависимости от версии — на 30 000 — 40 000 дешевле.