В России стартовали продажи обновленного кроссовера Hyundai Tucson

В ходе обновления Hyundai Tucson получил эффектную головную оптику, светодиодные фонари, иные бамперы и массивную решетку радиатора. Можно сказать, что автомобиль стал выглядеть премиальнее. В том числе, и в плане интерьера.

Компоновка и оформление салона демонстрируют равнение на лучшие мировые образцы. Эргономика и обилие опций говорят сами за себя. Тут вам и свежая, понимающая язык смартфонов мультимедиа с тачпанелью, гордо возвышающейся над торпедо, и адаптивный круиз-контроль, соблюдающий дистанцию до впереди идущего авто, и система экстренного торможения. Кроме того, имеются функции определения препятствий на проезжей части и удержания машины в полосе движения.