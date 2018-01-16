Объявлены российские цены на новый Porsche Cayenne

Компания Porsche презентовала новую генерацию Cayenne на автосалоне во Франкфурте в октябре минувшего года. Кроссовер преобразился внешне за счет видоизмененной задней оптики, двум сдвоенным патрубкам выхлопной системы и перелицованным фарам. В салоне машины появился огромный сенсорный дисплей мультимедийной системы и новые материалы отделки интерьера.
В основу Porsche Cayenne третьего поколения легла модульная платформа MLB Evo — та же база, на которой построены Audi Q7 и Bentley Bentayga. Благодаря этому машина стала гораздо легче своей предшественницы — она «сбросила» 55 килограммов, и теперь ее масса составляет 1985 кг.