Объявлены российские цены на новый Porsche Cayenne

Фото: www.netcarshow.com
Российские дилеры Porsche приступили к приему заказов на кроссовер Cayenne третьего поколения — стартовая цена новинки составляет 4 999 000 рублей. Первые «живые» машины поступят в автосалоны в мае.
Виктория Базылева

Компания Porsche презентовала новую генерацию Cayenne на автосалоне во Франкфурте в октябре минувшего года. Кроссовер преобразился внешне за счет видоизмененной задней оптики, двум сдвоенным патрубкам выхлопной системы и перелицованным фарам. В салоне машины появился огромный сенсорный дисплей мультимедийной системы и новые материалы отделки интерьера.

В основу Porsche Cayenne третьего поколения легла модульная платформа MLB Evo — та же база, на которой построены Audi Q7 и Bentley Bentayga. Благодаря этому машина стала гораздо легче своей предшественницы — она «сбросила» 55 килограммов, и теперь ее масса составляет 1985 кг.

Фото: www.netcarshow.com

Примечательно, что впервые в истории модели Cayenne оснастили системой, отвечающей за «подруливание» задней оси. На скорости выше 50 км/ч она поворачивает колеса на 0,5 градуса в сторону поворота, а когда автомобиль движется медленнее — на 2,8 градуса в обратную сторону.

В нашей стране новинка пока продается лишь в трех бензиновых модификациях. Базовая, оснащенная трехлитровым 340-сильным V6, предлагается по цене от 4 999 000 рублей. За спортивную версию, укомплектованную 2,9-литровым 440-сильным мотором с двойным наддувом и шильдиком S, придется заплатить не менее 6 521 000 целковых. Топовая модификация Turbo с четырехлитровым V8, развивающим 550 л. с., обойдется уже как минимум в 9 800 000 рублей.

Оставить предзаказ на новый Cayenne можно уже сейчас, обратившись к любому официальному дилеру. Первая поставка машин запланирована на май.

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16 января 2018
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