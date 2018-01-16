Объявлены российские цены на новый Porsche Cayenne

Примечательно, что впервые в истории модели Cayenne оснастили системой, отвечающей за «подруливание» задней оси. На скорости выше 50 км/ч она поворачивает колеса на 0,5 градуса в сторону поворота, а когда автомобиль движется медленнее — на 2,8 градуса в обратную сторону.

В нашей стране новинка пока продается лишь в трех бензиновых модификациях. Базовая, оснащенная трехлитровым 340-сильным V6, предлагается по цене от 4 999 000 рублей. За спортивную версию, укомплектованную 2,9-литровым 440-сильным мотором с двойным наддувом и шильдиком S, придется заплатить не менее 6 521 000 целковых. Топовая модификация Turbo с четырехлитровым V8, развивающим 550 л. с., обойдется уже как минимум в 9 800 000 рублей.

Оставить предзаказ на новый Cayenne можно уже сейчас, обратившись к любому официальному дилеру. Первая поставка машин запланирована на май.