На российских АЗС начнут продавать бензин, смешанный со спиртом

Фото pellets-wood.com
Минимум 5% спирта будет в скором времени содержать бензин, продающийся на отечественных АЗС. Как эта спирто-бензиновая смесь повлияет на двигатели машин, бегающих по российским дорогам, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Михаил Ростарчук

Новый импульс переходу на альтернативное топливо дал недавно в своем прямом телеэфире Президент РФ Владимир Путин. По его мнению, биотопливо постепенно придет на смену нефти и газу, а люди, работающие на селе на селе, в известной степени будут замещать даже нишу наших нефтяников и газовиков. Главу государства немедленно поддержал Госдума, приняв на днях в первом чтении законопроект, значительно облегчающий жизнь производителей «топлива будущего». Последние, в свою очередь, уже дали понять, что в скором времени продающийся на российских АЗС бензин будет содержать минимум 5% денатурированного этилового спирта, полученного в результате переработки различной сельхозпродукции типа тростника, кукурузы, свеклы и других культур. Стоит ли опасаться подобной горючей смеси?

Да, речь пока идет именно о смеси, поскольку автомобилей, работающих исключительно на этаноле, в нашу страну никто не везет ввиду отсутствия минимальной инфраструктуры. Однако разбавлять новым топливом традиционное никто, вроде бы, не мешает. И даже более того — рекомендует, поскольку при себестоимости биоэтанола 25—30 рублей за литр, производство биотоплива способно ограничить рост цен на бензин и приносить налоговые поступления регионам, не производящим нефтяные топлива. Для России, считают некоторые эксперты, даже 5% биоэтанола в топливе означают рост ВВП на 141млрд. рублей, а рост федеральных и местных налогов и акцизов — на 28 млрд руб. При этом смогут сэкономить и автовладельцы — доходы домохозяйств от использования такого топлива составит 98 млрд. «деревянных».

Фото motors.mega.mu

Но если так, то почему не разбавлять бензин спиртом сразу в соотношении 50 на 50? Дело в том, что традиционные ДВС необходимо перенастраивать под употребление бензина, содержащего более 10% этанола. Для меньшего же его количества в топливе никаких переделок не потребуется. Но есть другая проблема: литр этилового спирта при сгорании выделяет на 34% меньше энергии, чем литр бензин. Иначе говоря, при заправке топливом с содержанием этанола, расход горючего неизбежно возрастет на те же самые 34%. Впрочем, говорят эксперты, при 5-процентной концентрации «огненной воды» в бензине расход топлива вырастет очень незначительно и даже компенсируется, как уже говорилось выше, более низкой стоимостью подобной смеси.

Однако нельзя забывать, что в спирте всегда содержится вода, а значит риску заржаветь подвергнется если не сам силовой агрегат (вода с бензином не смешивается), то топливные магистрали — точно. Что касается мощности двигателя, то она при упомянутой выше концентрации этанола останется практически на том же уровне.

АЗС, бензин, цены на топливо, технология
13 июня 2018
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