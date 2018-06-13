На российских АЗС начнут продавать бензин, смешанный со спиртом

Новый импульс переходу на альтернативное топливо дал недавно в своем прямом телеэфире Президент РФ Владимир Путин. По его мнению, биотопливо постепенно придет на смену нефти и газу, а люди, работающие на селе на селе, в известной степени будут замещать даже нишу наших нефтяников и газовиков. Главу государства немедленно поддержал Госдума, приняв на днях в первом чтении законопроект, значительно облегчающий жизнь производителей «топлива будущего». Последние, в свою очередь, уже дали понять, что в скором времени продающийся на российских АЗС бензин будет содержать минимум 5% денатурированного этилового спирта, полученного в результате переработки различной сельхозпродукции типа тростника, кукурузы, свеклы и других культур. Стоит ли опасаться подобной горючей смеси?

Да, речь пока идет именно о смеси, поскольку автомобилей, работающих исключительно на этаноле, в нашу страну никто не везет ввиду отсутствия минимальной инфраструктуры. Однако разбавлять новым топливом традиционное никто, вроде бы, не мешает. И даже более того — рекомендует, поскольку при себестоимости биоэтанола 25—30 рублей за литр, производство биотоплива способно ограничить рост цен на бензин и приносить налоговые поступления регионам, не производящим нефтяные топлива. Для России, считают некоторые эксперты, даже 5% биоэтанола в топливе означают рост ВВП на 141млрд. рублей, а рост федеральных и местных налогов и акцизов — на 28 млрд руб. При этом смогут сэкономить и автовладельцы — доходы домохозяйств от использования такого топлива составит 98 млрд. «деревянных».