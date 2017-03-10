Volkswagen Polo GT: спорт без азарта

Прежде всего, адепт модели укажет на большие 16-дюймовые литые диски оригинального дизайна и более агрессивный передний бампер, зашитый черной крупноячеистой сеткой. Точно такая же драпировка — на радиаторной решетке, в правом углу которой серебристыми символами выделяется крупный шильдик GT.

Если посмотреть на машину сзади, можно отметить сдвоенные патрубки выхлопной системы, слегка затемненные фонари и аккуратный спойлер на крышке багажника, на которой также имеется символика «Джи Ти». Такое количество спортивной атрибутики на корме седана явно намекают на то, что соседи по потоку будут наблюдать Polo GT в основном в этом ракурсе.

Стоит также упомянуть про резиновые расширители порогов и окрашенные в черный цвет корпуса боковых зеркал. Кстати, у доставшегося нам на тест седана крыша такого же колера, а капот и крышку багажника рассекают черно-красные полосы-наклейки. В такой окраске с конвейера сходили первые 300 экземпляров Polo GT.