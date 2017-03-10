Volkswagen Polo GT: спорт без азарта

Недавно Volkswagen начал продажи на российском рынке «заряженной» версии бюджетного седана Polo с литерой GT. Кроме некоторых внешних и внутренних изменений псевдоспортивный «бюджетник» получил более мощный двигатель и новые коробки передач. Но только ярый поклонник Volkswagen Polo сможет сходу назвать с полдюжины внешних отличий заряженной модификации GT от серийной версии автомобиля.
Сергей Федоров

Прежде всего, адепт модели укажет на большие 16-дюймовые литые диски оригинального дизайна и более агрессивный передний бампер, зашитый черной крупноячеистой сеткой. Точно такая же драпировка — на радиаторной решетке, в правом углу которой серебристыми символами выделяется крупный шильдик GT.

Если посмотреть на машину сзади, можно отметить сдвоенные патрубки выхлопной системы, слегка затемненные фонари и аккуратный спойлер на крышке багажника, на которой также имеется символика «Джи Ти». Такое количество спортивной атрибутики на корме седана явно намекают на то, что соседи по потоку будут наблюдать Polo GT в основном в этом ракурсе.

Стоит также упомянуть про резиновые расширители порогов и окрашенные в черный цвет корпуса боковых зеркал. Кстати, у доставшегося нам на тест седана крыша такого же колера, а капот и крышку багажника рассекают черно-красные полосы-наклейки. В такой окраске с конвейера сходили первые 300 экземпляров Polo GT.

Едва попадаешь в салон, как эти же шильдики GT на передних порогах не дадут усомниться в том, что находишься внутри «заряженного» Polo. Интерьер автомобиля может похвастаться трехспицевым кожаным рулем с по-спортивному подрезанным снизу ободом и клетчатой расцветкой кресел. Изначально отделка шотландкой появилась у Golf GTI первого поколения еще 40 лет назад. С тех пор сиденья в клетку стали визитной карточкой «спортивных» моделей от Volkswagen.

Еще один атрибут версии GT — алюминиевые накладки на педалях. Но главное, что отличает Polo GT от его базовой версии, это турбонаддувный 1,4-литровый мотор мощностью 125 сил, который может агрегатироваться с шестиступенчатой «механикой» или семидиапазонной роботизированной коробкой с двумя сцеплениями DSG. В то время, как на гражданские модификации «Поло» устанавливается 1,6-литровый двигатель мощностью 90 или 110 л.с., которые трудятся в паре с пятиступенчатой МКП или шестидиапазонным классическим «автоматом».

Этот Polo заметно динамичнее своих собратьев-седанов с атмосферными моторами. Он довольно энергично набирает скорость, разменивая первую сотню за 9 с., однако азартным его разгон все же не назовешь. Управляя автомобилем, скорее создается впечатление, что тяги мотора вполне достаточно в любом диапазоне оборотов. При желании всегда можно адекватно ускориться, вовремя подоткнув нужную передачу шестиступенчатой механической коробки.

Кстати, работать рычагом «механики» сплошное удовольствие — «скорости» переключатся с четкостью выверенного механизма оружейного затвора. Причем турбонаддувный двигатель отличается высокой эластичностью и прощает водителю некоторые небрежности в выборе передачи. Например, на Volkswagen Polo GT можно запросто тронуться со второй ступени или ехать внатяг на скорости 60−70 км/ч на шестой передаче.

Что касается управляемости, то здесь автомобиль немного разочаровал. С одной стороны, подвеска седана достаточно комфортная и энергоемкая. С другой, на повышенной скорости седан подобострастно кланяется крутым поворотам, а на скоростной прямой его приходится отлавливать, слегка корректируя траекторию рулем. Хотя в целом Polo GT оказался очень гармоничным и сбалансированным автомобилем с ярко выраженной нейтральной поворачиваемостью. В общем-то, ничего удивительного в этом нет.

Ведь седан Volkswagen Polo GT — это всего лишь более мощная модификация обычного «Поло», практически без технических изменений в конструкции шасси и подвесок. Поэтому зачем переплачивать за GT-аксессуары, ежели новый силовой агрегат — турбомотор с «механикой» или роботом с двумя сцеплениями — можно получить и на обычном Polo в версии Highline. Причем если эта модификация продается от 786 900 рублей за вариант с МКП, то за аналогично оснащенный седан с литерой GT придется выложить уже 819 900 целковых. Впрочем, при остром желании выделиться из потока, есть смысл подумать.

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11 марта 2017
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