Минфин запретит «европротокол» в современном виде

Ведомство хочет вернуть правила оформления «европротокола» к ситуации годичной давности, когда можно было оформить его для ДТП лишь с двумя участниками
Максим Строкер

Представитель Министерства финансов России заявил, что недавно принятые поправки в законодательство об ОСАГО должны быть отменены. Речь идет о распространении возможности получить возмещение в рамках «европротокола» на ДТП, в которых участвовали более двух машин и среди их водителей нет согласия относительно виновности. Об этом Интерфаксу сообщил неназванный представитель Минфина. «С принятием этой инициативы законодатели явно поторопились», — цитирует агентство его слова.

— Новация в «европротоколе» по выплатам без четкого определения виновной стороны, а значит и ответственного страховщика, стала камнем преткновения на практике. Мы с двумя-то участниками не всегда можем определиться при отсутствии согласованной позиции сторон по виновнику ДТП, а тут ставится задача определиться с несколькими участниками. Если страховщик заплатит всем участникам ДТП в условиях неопределенности вины, то позже, после уточнения виновника (или виновников), необоснованно полученные водителями деньги они должны будут возвращать страховой компании в регрессном порядке? Вряд ли такое прогрессивное новшество понравится самим водителям на практике, — пояснил вице-президент РСА Сергей Ефремов.

Напомним, что согласно принятым в прошлом голу поправкам в законодательство об ОСАГО, действие «европротокола» распространялось на ДТП с участием более двух машин. Ранее это было возможно лишь при аварии с двумя авто. Кроме того, «европротокол» теперь не требует, чтобы между участниками аварии было согласие по вопросу о том, кто в ней виновен. И, наконец, третья новация заключается в том, что с 1 июля 2018 года сумма выплат по «европротоколу» увеличится с 50 000 рублей до 100 000 рублей при условии, что водители при его оформлении воспользуются специальным бесплатным мобильным приложением для фиксации обстоятельств аварии.

Сообщается, что Центробанк, регулятор страхового рынка, пока не определился: поддержать позицию Минфина или нет.

ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования, европротокол
19 февраля 2018
281

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы