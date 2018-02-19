Минфин запретит «европротокол» в современном виде

Представитель Министерства финансов России заявил, что недавно принятые поправки в законодательство об ОСАГО должны быть отменены. Речь идет о распространении возможности получить возмещение в рамках «европротокола» на ДТП, в которых участвовали более двух машин и среди их водителей нет согласия относительно виновности. Об этом Интерфаксу сообщил неназванный представитель Минфина. «С принятием этой инициативы законодатели явно поторопились», — цитирует агентство его слова.

— Новация в «европротоколе» по выплатам без четкого определения виновной стороны, а значит и ответственного страховщика, стала камнем преткновения на практике. Мы с двумя-то участниками не всегда можем определиться при отсутствии согласованной позиции сторон по виновнику ДТП, а тут ставится задача определиться с несколькими участниками. Если страховщик заплатит всем участникам ДТП в условиях неопределенности вины, то позже, после уточнения виновника (или виновников), необоснованно полученные водителями деньги они должны будут возвращать страховой компании в регрессном порядке? Вряд ли такое прогрессивное новшество понравится самим водителям на практике, — пояснил вице-президент РСА Сергей Ефремов.