Универсал KIA Ceed, дебютировавший в Женеве, приедет в Россию в будущем году

Новый корейский универсал дебютировал одновременно с третьим поколением хетчбэка KIA Ceed, о котором портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал. Понятно, что большинство дизайнерских и технических решений тут одинаковы. Так, новый Ceed Sportswagon выглядит столь же динамично и даже агрессивно, как и хетчбэк. А возможно — и еще злее за счет острых прямых линий своего «фасада».

Спереди хищный характер машины подчеркивает фирменная «улыбка тигра» радиаторной решетки, которая стала шире, чем на других моделях. Универсал, как и хетчбэк, стал чуть шире и немного потерял в высоте, что тоже добавило ему злой стремительности. К тому же его как бы подталкивает вперед увеличившийся задний свес. Впрочем, более чем удачный дизайн экстерьера — не главное достоинство модели. Куда важнее, что он стал более просторным за счет увеличившегося салона и багажного отсека.

— Новый Ceed Sportswagon обладает большими возможностями для перевозки багажа, — комментирует порталу «АвтоВзгляд» особенности новинки операционный директор KIA Motors Europe Майкл Коул. — Объем его багажного отсека фактически превосходит показатели многих универсалов более старшего сегмента D. С новой линейкой высокоэффективных двигателей, по-европейски настроенной управляемостью, европейским уровнем ездового комфорта, традиционным для KIA непревзойденным качеством — Ceed Sportswagon становится весьма достойным предложением в своем сегменте с высочайшей конкуренцией….