Универсал KIA Ceed, дебютировавший в Женеве, приедет в Россию в будущем году

Фото: KIA
В нашей стране машины в кузове универсал при всей своей практичности не в чести. Причем настолько, что к ним накрепко приклеилась уничижительная народная классификация — «сараи». И это при том, что многие современные «сараи» и выглядят, и едут — закачаешься. И это в полной мере относится к новинке сезона — представленном на Женевском автосалоне-2018 KIA Ceed Sportswagon.
Александр Ростарчук

Новый корейский универсал дебютировал одновременно с третьим поколением хетчбэка KIA Ceed, о котором портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал. Понятно, что большинство дизайнерских и технических решений тут одинаковы. Так, новый Ceed Sportswagon выглядит столь же динамично и даже агрессивно, как и хетчбэк. А возможно — и еще злее за счет острых прямых линий своего «фасада».

Спереди хищный характер машины подчеркивает фирменная «улыбка тигра» радиаторной решетки, которая стала шире, чем на других моделях. Универсал, как и хетчбэк, стал чуть шире и немного потерял в высоте, что тоже добавило ему злой стремительности. К тому же его как бы подталкивает вперед увеличившийся задний свес. Впрочем, более чем удачный дизайн экстерьера — не главное достоинство модели. Куда важнее, что он стал более просторным за счет увеличившегося салона и багажного отсека.

— Новый Ceed Sportswagon обладает большими возможностями для перевозки багажа, — комментирует порталу «АвтоВзгляд» особенности новинки операционный директор KIA Motors Europe Майкл Коул. — Объем его багажного отсека фактически превосходит показатели многих универсалов более старшего сегмента D. С новой линейкой высокоэффективных двигателей, по-европейски настроенной управляемостью, европейским уровнем ездового комфорта, традиционным для KIA непревзойденным качеством — Ceed Sportswagon становится весьма достойным предложением в своем сегменте с высочайшей конкуренцией….

Добавим к этому, что за счет того, что подросший на 115 мм задний свес третьего поколения Ceed Sportswagon увеличил на 95 мм общую габаритную длину универсала, конструкторам марки удалось добиться значительного увеличения объема багажника (порог которого, кстати сказать, стал ниже) — до 600 литров — больше, чем у большинства универсалов даже более старшего сегмента D. Кроме того, задние сиденья могут складывания в пропорции 40:20:40, причем очень просто — нажатием на рычажок, встроенный в дверь багажного отсека. После всех этих манипуляций автовладелец получает ровный — без полочки — пол багажника.

Что касается силовых агрегатов, то Ceed SW, как и хетчбэк, обзавелся рядом новых моторов, самыми актуальными из которых для России могут стать турбодизель T-GDI с рабочим объемом 1,4 л. (140 л. с.). и 100-сильный бензиновый двигатель объемом 1,4 л с распределенным впрыском топлива. Впрочем, о том, какие движки получит российская версия модели (как и о том, какие в принципе спецификации нам предложат), пока ничего неизвестно.

Дело в том, что даже в Европе авто начнут продавать только в четвертом квартале нынешнего года, а значит к нам этот «сарай» приедет не раньше 2019-го. И ближе к российской премьере мы более подробно расскажем о его способностях и умениях. Тем более, что тут на самом деле есть, о чем поговорить.

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6 марта 2018
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