На чем экономят российские автовладельцы

Экономический кризис, охвативший нашу страну несколько лет назад, повлек за собой не только серьезное подорожание самих автомобилей, но и рост цен на сопутствующие услуги — техническое обслуживание транспортного средства, ремонт, страхование и так далее. Повышение стоимости ударило по кошельку подавляющего большинства автовладельцев — по крайне мере, в этом признались 84% респондентов.
В ходе опроса выяснилось, что большая часть наших соотечественников, а именно 58%, используют каждую возможность сэкономить. Многие водители (61%) периодически отказываются от поездок на личном авто, лишь бы сократить расходы, еще 52% — стали реже посещать мойки. Кроме того, в прошлом году 16% участников исследования решили не покупать полис КАСКО, поскольку цены на добровольное страхование нынче слишком высокие.