На чем экономят российские автовладельцы

Разумеется, в условиях кризиса своих клиентов потеряли и дилеры. По данным опроса, 46% автовладельцев перестали обслуживаться у официалов — причем речь идет не только о каком-либо ремонте, но и о регулярных ТО. Менять масла и фильтры самостоятельно начали 42% респондентов, оттягивали посещение сервиса до последнего 36% автомобилистов. Были и те, кто из-за нехватки средств не стал восстанавливать свое авто после ДТП — таких оказалось 11%.

Куда страшнее тот факт, что некоторые россияне, сокращая лишние расходы, отказываются и от действительно важных покупок. К примеру, 15% опрошенных отложили до лучшей поры приобретение зимней резины, а 13% — летней. Еще 13% мучаются со старыми аккумуляторами — даже позволить себе обзавестись новой батареей могут, как оказалось, далеко не все.

Остается лишь добавить, что онлайн-опрос российских автовладельцев проводился агентством «Автостат» совместно с порталом Авто Mail.ru в январе нынешнего года. В исследовании приняли участие более 17 000 собственников из разных уголков нашей необъятной Родины.