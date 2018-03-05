На чем экономят российские автовладельцы

Фото: Московский Комсомолец
Согласно результатам очередного опроса российских автовладельцев, большинство наших сограждан всячески старается сократить расходы на обслуживание своей машины. Автомобилисты отказываются от КАСКО, регулярных ТО у официальных дилеров и даже от поездок на личном транспорте.
Виктория Базылева

Экономический кризис, охвативший нашу страну несколько лет назад, повлек за собой не только серьезное подорожание самих автомобилей, но и рост цен на сопутствующие услуги — техническое обслуживание транспортного средства, ремонт, страхование и так далее. Повышение стоимости ударило по кошельку подавляющего большинства автовладельцев — по крайне мере, в этом признались 84% респондентов.

В ходе опроса выяснилось, что большая часть наших соотечественников, а именно 58%, используют каждую возможность сэкономить. Многие водители (61%) периодически отказываются от поездок на личном авто, лишь бы сократить расходы, еще 52% — стали реже посещать мойки. Кроме того, в прошлом году 16% участников исследования решили не покупать полис КАСКО, поскольку цены на добровольное страхование нынче слишком высокие.

Фото: Московский Комсомолец

Разумеется, в условиях кризиса своих клиентов потеряли и дилеры. По данным опроса, 46% автовладельцев перестали обслуживаться у официалов — причем речь идет не только о каком-либо ремонте, но и о регулярных ТО. Менять масла и фильтры самостоятельно начали 42% респондентов, оттягивали посещение сервиса до последнего 36% автомобилистов. Были и те, кто из-за нехватки средств не стал восстанавливать свое авто после ДТП — таких оказалось 11%.

Куда страшнее тот факт, что некоторые россияне, сокращая лишние расходы, отказываются и от действительно важных покупок. К примеру, 15% опрошенных отложили до лучшей поры приобретение зимней резины, а 13% — летней. Еще 13% мучаются со старыми аккумуляторами — даже позволить себе обзавестись новой батареей могут, как оказалось, далеко не все.

Остается лишь добавить, что онлайн-опрос российских автовладельцев проводился агентством «Автостат» совместно с порталом Авто Mail.ru в январе нынешнего года. В исследовании приняли участие более 17 000 собственников из разных уголков нашей необъятной Родины.

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5 марта 2018
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