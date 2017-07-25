Отпуск в Крыму сильно подорожает

Конкретную ставку курортного сбора власти Крыма в настоящее время не называют. Однако как сообщает «Интерфакс», речь идет о сумме в 25—35 рублей за каждый день, проведенный на территории республики. Кроме того, в правительстве считают, что сбор должен взиматься однократно — а именно в начале отдыха.

А вот власти Севастополя с размером туристической пошлины определились еще в ноябре минувшего года — они решили и вовсе отказаться от участия в этом эксперименте, устанавливая нулевую ставку.

Отметим также, что сумма туристического налога на курорте Белокуриха, что на Алтае, составит 30 рублей в сутки. Направляющимся в Краснодарский край придется выложить 20—30 рублей за каждый день пребывания, а отдыхающим в Ставропольском крае — от 30 до 50 рублей.

Напомним, что курортный сбор вводится в экспериментальном режиме на 4,5 года — с 1 мая 2018 по 31 декабря 2022. В регионах должны принять законы о введении пошлины до 1 декабря нынешнего года, взимать же сборы начнут с 1 мая 2018.