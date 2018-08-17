Какой штраф грозит водителю за стоянку на берегу озера или речки

Водитель может и не знать нюансы Водного кодекса Российской Федерации, но это не освободит его от ответственности, если на своей машине он нарушит границы водоохранных зон. Подъезжать к водоемам на автомобиле и парковаться у воды можно только в одном случае — если на берегу имеются дороги и площадки с твердым покрытием. Иными словами, ехать можно до тех пор, пока под колесами не кончится асфальт или бетон, а дальше — пешком.
С вас могут взять штраф, даже если на грунтовой дороге при подъезде к берегу не установлено никаких запрещающих движение дорожных знаков и информационных табличек, указывающих на водоохранную зону. Ее границы зависят от размера водного объекта, и об этом должен знать каждый автолюбитель. Так что прежде, чем отправиться на машине к реке или даже ручью, вам придется потратить время на изучение географии и узнать их длину.