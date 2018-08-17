Какой штраф грозит водителю за стоянку на берегу озера или речки

Если водная артерия растянулась менее, чем на 10 км, то площадь водоохранной зоны включает 50 метров прилегающей к береговой линии территории. Такое же ограничение распространяется вокруг всех озер и водохранилищ за исключением Байкала.

Вдоль рек и ручьев протяженностью от десяти до пятидесяти верст запретная для проезда зона составляет сто метров, а у водных потоков длиной свыше этого показателя — уже 200 метров. Те, кто собрался за рулем к диким пляжам морей и океанов, то там режимная площадь самая большая — 500 метров от точки максимального прилива.

Если же вы все-таки припарковались на уютной полянке у самой воды, установили там палатку, разожгли костерок и на горизонте появились стражи порядка, вам грозит штраф в 3000—4500 рублей за нарушение границ водоохранной зоны (КоАП 8.42). Но и это не все — за разведение костра вам приплюсуют еще 1000 (КоАП 8.32), а если дело происходит в лесу, то возьмут все 2500 (КоАП 20.4).

Понятное дело, что обычно импровизированный кемпинг на берегу речки или озера не омрачается появлением правоохранителей, но в любом случае вы должны знать, чем все это может закончиться.