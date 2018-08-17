Какой штраф грозит водителю за стоянку на берегу озера или речки

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Летняя пора неумолимо близится к своему завершению, но август пока еще великодушно позволяет нам устраивать пикники на природе, а для многих жителей средней полосы купальный сезон еще в самом разгаре. Тем автолюбителям, кто собирается в выходные уехать поближе к озеру или речке, портал «АвтоВзгляд» напоминает об ответственности, которая грозит водителю за парковку автомобиля на берегу водоема.
Иван Флягин

Водитель может и не знать нюансы Водного кодекса Российской Федерации, но это не освободит его от ответственности, если на своей машине он нарушит границы водоохранных зон. Подъезжать к водоемам на автомобиле и парковаться у воды можно только в одном случае — если на берегу имеются дороги и площадки с твердым покрытием. Иными словами, ехать можно до тех пор, пока под колесами не кончится асфальт или бетон, а дальше — пешком.

С вас могут взять штраф, даже если на грунтовой дороге при подъезде к берегу не установлено никаких запрещающих движение дорожных знаков и информационных табличек, указывающих на водоохранную зону. Ее границы зависят от размера водного объекта, и об этом должен знать каждый автолюбитель. Так что прежде, чем отправиться на машине к реке или даже ручью, вам придется потратить время на изучение географии и узнать их длину.

Если водная артерия растянулась менее, чем на 10 км, то площадь водоохранной зоны включает 50 метров прилегающей к береговой линии территории. Такое же ограничение распространяется вокруг всех озер и водохранилищ за исключением Байкала.

Вдоль рек и ручьев протяженностью от десяти до пятидесяти верст запретная для проезда зона составляет сто метров, а у водных потоков длиной свыше этого показателя — уже 200 метров. Те, кто собрался за рулем к диким пляжам морей и океанов, то там режимная площадь самая большая — 500 метров от точки максимального прилива.

Если же вы все-таки припарковались на уютной полянке у самой воды, установили там палатку, разожгли костерок и на горизонте появились стражи порядка, вам грозит штраф в 3000—4500 рублей за нарушение границ водоохранной зоны (КоАП 8.42). Но и это не все — за разведение костра вам приплюсуют еще 1000 (КоАП 8.32), а если дело происходит в лесу, то возьмут все 2500 (КоАП 20.4).

Понятное дело, что обычно импровизированный кемпинг на берегу речки или озера не омрачается появлением правоохранителей, но в любом случае вы должны знать, чем все это может закончиться.

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17 августа 2018
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