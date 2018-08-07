Дорого и опасно: 3 пункта ПДД, которые нарушают почти все водители

Ну вот скажите: часто ли вы просите пассажиров заднего ряда пристегнуться ремнями безопасности? А сами, находясь в их роли, когда-нибудь это делаете? То-то же.

Налицо типичное нарушение п.2.1.2 ПДД, и согласно п.12.6 КоАП, придорожные полицейские имеют полное право оштрафовать на 1000 рублей. Причем не только шофера, но и пассажира. Поэтому нежелание беспокоиться о здоровье тещи, болтающейся на галерке, может не только ударить по семейному бюджету, но и по семье вообще.