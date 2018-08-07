Дорого и опасно: 3 пункта ПДД, которые нарушают почти все водители

К сожалению, есть водители, не очень знающие ПДД, а потому и не соблюдающие их. Но есть и те, кто нарушает Правила сознательно и систематически. Причем последних, как нам кажется, на дорогах страны гораздо больше. Спорим, что и вы один из них?
Ну вот скажите: часто ли вы просите пассажиров заднего ряда пристегнуться ремнями безопасности? А сами, находясь в их роли, когда-нибудь это делаете? То-то же.
Налицо типичное нарушение п.2.1.2 ПДД, и согласно п.12.6 КоАП, придорожные полицейские имеют полное право оштрафовать на 1000 рублей. Причем не только шофера, но и пассажира. Поэтому нежелание беспокоиться о здоровье тещи, болтающейся на галерке, может не только ударить по семейному бюджету, но и по семье вообще.
А много ли «рулевых», уступающих в мегаполисе путь автобусу, отъезжающему от обозначенной соответствующим знаком остановки? Вот и мы о том же — почти все водители стремятся проскочить, дабы потом не плестись за троллейбусом-автобусом и прочей «маршруткой». А между тем, п. 18.3 ПДД гласит, что подобное маршрутное транспортное средство имеет в населенном пункте преимущество. Иначе говоря, драйвер обязан его пропустить. Штраф за несоблюдение данного требования — 500 рублей.
Ну, а что вы скажете по поводу п.18.1 и п.13.11 ПДД? Ничего? Мы так и думали! О чем речь идет в этих пунктах практически все водители без исключения вспоминают лишь после полученного «письма счастья» на 500 рублей. А ведь трамвай действительно имеет преимущество перед автомобилями в местах пересечения проезжей части с трамвайными путями. Причем даже в случае, когда на регулируемом перекрестке движение разрешено и трамваю, и прочим транспортным средствам.