ГИБДД лишает прав за неправильные болты крепления госномеров

Фото: autopark.pp.ua
Самостоятельно прикрепить регистрационные знаки на машину для большинства автовладельцев не составляет никакого труда. Казалось бы, чего мудреного в этом процессе: берешь жестянки, да крепишь их к площадкам с помощью болтов или саморезов. Но не все так просто — существуют малоизвестные нюансы, за несоблюдение которых можно не только заплатить огромный штраф, но и лишиться «прав».
Виктория Базылева

На нарушениях, связанных с установкой или эксплуатацией — если можно так сказать — регистрационных знаков, ловятся многие автомобилисты. Кто-то отступает от правил, прописанных в ГОСТ, сознательно, дабы не «светиться» перед комплексами автоматической фото- и видеофиксации, кто-то — банально по незнанию. И если в одних случаях водители отделываются легким испугом, предупреждением или небольшим штрафом, то в других им приходится сдавать свои «права» и пересаживаться на общественный транспорт.

Кручу, верчу, обмануть хочу

Пожалуй, самый распространенный случай лишения в/у — когда гаишники вылавливают в потоке машину с полностью или частично прикрытым (не путать с грязным) номером. Как такое может быть? Да легко! Прятал «нищий» владелец Mercedes-Benz GLE свои регистрационные знаки на платной парковке в центре города, а второпях сев за руль, напрочь про маскировку позабыл. Таким товарищам свидание с инспектором сулит штрафом в размере 5000 рублей или лишением «прав» на срок до трех месяцев.

Потерял номер — лишился «прав»

Порой на дорогах встречаются автомобили, у которых один знак отсутствует вообще. Возьмем в качестве примера хрупкую даму, обнаружившую на стоянке, что один из номеров с ее машины отвалился в виду слабого крепления. Думаете, она побежит в ближайший магазин за инструментами и болтами? Нет, конечно. Автомобилистка проконсультируется со своим бестолковым ухажером, который посоветует ей положить знак в салон авто и двигаться в сторону дома. «Ну, заплатишь пятихатку, если что» — скажет он. Так то оно так — заплатишь. Да вот только не 500 рублей, а 5000. Или, еще хуже, отдашь свои «права».

Фото: Московский Комсомолец

Не на своем месте

Есть риск лишиться водительского удостоверения или 5000 целковых и за установку номеров в неположенном месте. Подобные шалости присущи, главным образом, выпендрежникам на прокачанных «Жигулях» и любителям сурового офф-роуда. Регистрационные знаки должно крепить, согласно ГОСТ, по оси симметрии ТС или слева от нее по направлению движения. Проще говоря — строго по центру или чуть правее, если смотреть с улицы. Напомните об этом и жадному гаишнику, который пригрозит «лишенческим» протоколом за сдвинутый к краю номер на вашем Mitsubishi Lancer Evolution.

Оригинал или подделка

Кататься с чужими или несуществующими регистрационными знаками тоже не стоит, поскольку использование поддельных номеров карается, согласно ч.4 ст. 12.2 КоАП РФ, лишением водительского удостоверения на срок от 6 до 12 месяцев. Любопытно, что столь суровое наказание предусмотрено лишь за езду с подложными табличками. Если их обнаружат на припаркованном автомобиле, то придется заплатить только штраф в размере 2500 «деревянных» для физических лиц.

Особо опасные болты

Мало кто догадывается о том, под лишение «прав» автовладельца могут подвести даже неправильные болты, удерживающие регистрационный знак на своем месте. Речь идет о крепежах со светоотражателями красного цвета. «Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений» — говорится в ч.3 ст.12.5 КоАП.

штрафы, суд, лишение прав, водительское удостоверение, ПДД, КоАП, регистрация
14 августа 2018
76195