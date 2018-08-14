ГИБДД лишает прав за неправильные болты крепления госномеров

На нарушениях, связанных с установкой или эксплуатацией — если можно так сказать — регистрационных знаков, ловятся многие автомобилисты. Кто-то отступает от правил, прописанных в ГОСТ, сознательно, дабы не «светиться» перед комплексами автоматической фото- и видеофиксации, кто-то — банально по незнанию. И если в одних случаях водители отделываются легким испугом, предупреждением или небольшим штрафом, то в других им приходится сдавать свои «права» и пересаживаться на общественный транспорт.

Кручу, верчу, обмануть хочу

Пожалуй, самый распространенный случай лишения в/у — когда гаишники вылавливают в потоке машину с полностью или частично прикрытым (не путать с грязным) номером. Как такое может быть? Да легко! Прятал «нищий» владелец Mercedes-Benz GLE свои регистрационные знаки на платной парковке в центре города, а второпях сев за руль, напрочь про маскировку позабыл. Таким товарищам свидание с инспектором сулит штрафом в размере 5000 рублей или лишением «прав» на срок до трех месяцев.

Потерял номер — лишился «прав»

Порой на дорогах встречаются автомобили, у которых один знак отсутствует вообще. Возьмем в качестве примера хрупкую даму, обнаружившую на стоянке, что один из номеров с ее машины отвалился в виду слабого крепления. Думаете, она побежит в ближайший магазин за инструментами и болтами? Нет, конечно. Автомобилистка проконсультируется со своим бестолковым ухажером, который посоветует ей положить знак в салон авто и двигаться в сторону дома. «Ну, заплатишь пятихатку, если что» — скажет он. Так то оно так — заплатишь. Да вот только не 500 рублей, а 5000. Или, еще хуже, отдашь свои «права».