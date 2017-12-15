4 любопытных факта про UAZ Hunter, о которых мало кто знает

Фото: UAZ
Легендарному «козлику» стукнуло «сорок пять»: 15 декабря 1972 года с конвейера Ульяновского автозавода сошел первый УАЗ-469, который по сей день остается визитной карточкой предприятия. За полвека он почти не изменился, однако это не мешает ему пользоваться популярностью и у нас, и за рубежом.
Вячеслав Василенко

Несмотря на кондовость, ломучесть и архаичность, ульяновский «проходимец» может похвастать завидным внедорожным потенциалом, неприхотливостью в эксплуатации, ремонтопригодностью и дешевизной в обслуживании. Не зря же его так любят потребители — «козлик» во всех своих ипостасях с момента своего запуска разошелся тиражом более 2 000 000 автомобилей. В день рождения модели портал «АвтоВзгляд» решил вспомнить самые интересные факты из истории 469-го, о которых уже давно все забыли. Ну или не знали.

«ХАНТЕРУ» НЕ 45 ЛЕТ, А ВСЕ 55!

Первые пробеговые испытания УАЗ-469 состоялись в июле 1962 года. Иными словами, за десять лет до выпуска первой серийной машины. Тесты, большая часть которых проходила по бездорожью, заняли без малого год. За это время «подопытные» автомобили пробежали более 30 000 километров в различных эксплуатационных условиях. Причем два из них тащили за собой прицепы массой 850 килограммов.

ЭТО НЕ ВНЕДОРОЖНИК, ЭТО — «ГОНКА»

Ни для кого не секрет, что УАЗ-469 успешно разлетался на экспорт. Машина пользовалась активным спросом в 80 странах мира. В том числе и в Италии, где небезызвестные братья Марторелли принимали на ней участие в гоночных соревнованиях и автокроссах. В 1982 году 469-й завоевал пальму первенства национального чемпионата в классе полноприводных автомобилей с дизельным двигателем. А через десять лет Филипп Марторелли стал на нем абсолютным чемпионом Италии по автогонкам.

УАЗ — НЕ ЛЕГКОВУШКА, А РЕЗИНОВЫЙ АВТОБУС

Кто бы мог подумать, что «козлик» сможет увезти на своем борту — внимание! — три футбольные команды? Скажем больше: он установил мировой рекорд по вместимости в легковом автомобиле. Внутри машины одновременно поместились 32 человека — примерно столько пассажирских мест в самом настоящем рейсовом автобусе. Общий вес пассажиров вместе с водителем составил 1900 кг, что соответствует весу африканского слона. Но это еще не все: с такой нагрузкой УАЗ-469 даже смог проехать с десяток метров. Автомобиль не сломался, люди выжили.

НЕ ТУ МАШИНУ НАЗВАЛИ «ГОРЦЕМ»

Когда Toyota Highlander (в переводе — горец) и в проекте-то еще не было, могучий УАЗ-469 покорил Эльбрус. В 1974 году три стоковых — без противобуксовочных цепей и лебедок — внедорожника за 38 минут поднялись по серпантину на высоту 4200 метров. И стали первыми в истории автомобилями, которым удалось это сделать. Ну и кто тут, скажите, «горец»?

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15 декабря 2017
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