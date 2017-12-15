4 любопытных факта про UAZ Hunter, о которых мало кто знает

Несмотря на кондовость, ломучесть и архаичность, ульяновский «проходимец» может похвастать завидным внедорожным потенциалом, неприхотливостью в эксплуатации, ремонтопригодностью и дешевизной в обслуживании. Не зря же его так любят потребители — «козлик» во всех своих ипостасях с момента своего запуска разошелся тиражом более 2 000 000 автомобилей. В день рождения модели портал «АвтоВзгляд» решил вспомнить самые интересные факты из истории 469-го, о которых уже давно все забыли. Ну или не знали.

«ХАНТЕРУ» НЕ 45 ЛЕТ, А ВСЕ 55!

Первые пробеговые испытания УАЗ-469 состоялись в июле 1962 года. Иными словами, за десять лет до выпуска первой серийной машины. Тесты, большая часть которых проходила по бездорожью, заняли без малого год. За это время «подопытные» автомобили пробежали более 30 000 километров в различных эксплуатационных условиях. Причем два из них тащили за собой прицепы массой 850 килограммов.

ЭТО НЕ ВНЕДОРОЖНИК, ЭТО — «ГОНКА»

Ни для кого не секрет, что УАЗ-469 успешно разлетался на экспорт. Машина пользовалась активным спросом в 80 странах мира. В том числе и в Италии, где небезызвестные братья Марторелли принимали на ней участие в гоночных соревнованиях и автокроссах. В 1982 году 469-й завоевал пальму первенства национального чемпионата в классе полноприводных автомобилей с дизельным двигателем. А через десять лет Филипп Марторелли стал на нем абсолютным чемпионом Италии по автогонкам.