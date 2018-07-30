Как дешево купить бронетранспортер на мирном сайте по продаже авто

По словам хозяина объявления на Авито, у него в наличии есть два экземпляра, один из которых без башни. Интересно, кого заинтересует реально боевой БДРМ-2?

Броневик получил довольно невысокую по военным меркам защищённость: кузовные панели спасают от пуль стрелкового оружия и осколков. Главная ценность машины не в этом: она обладает очень высокой проходимостью. В дополнение к основному полноприводному шасси с возможностью регулировки давления в шинах, в средней части установлены выдвижные колеса. Они помогают без проблем проходить окопы и рвы. Военный автомобиль до сих пор используется для разведки плохо проходимой территории.

Машина оснащена V-образной «восьмеркой», таким же, как и гражданские ГАЗ-13 и ГАЗ-14 «Чайка». Мощность мотора — 140 л. с. БДРМ может развивать скорость по шоссе до 100 км/ч. А с топливными баками общим объемом 280 л запаса хода хватит на 750 км. Кроме того, броневик даже умеет плавать со скоростью 10 км/ч. Цена экземляра практически равнозначна той, что АВТОВАЗ просит за новенькую LADA Granta — 450 000 рублей.