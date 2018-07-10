ТОП-10 самых ненадежных бюджетных машин в возрасте 3—5 лет

Один из главных принципов выбора надежной модели авто на «вторичке» — сразу исключить из сферы своего интереса машины, что объективно характеризуются невысокой надежностью.

Вычислить таковых можно разными способами. Кто-то доверяет отзывам на профильных интернет-ресурсах. Однако более объективную информацию можно извлечь из статистики, публикуемой крупными компаниями-игроками рынка подержанных машин. Они обладают оперативной информацией о гораздо большем количестве реальных авто, нежели отдельные пользователи интернета. Так, недавно специалисты компании CarPrice проанализировали состояние 11 200 подержанных автомобилей в возрасте 3−5 лет, которые участвовали в аукционах в первом полугодии 2018 года.

Перед тем, как выставить автомобиль на онлайн-аукцион его осматривают и оценивают по 500 параметрам. Собранные в процессе осмотра данные систематизируются, а автомобилю присваивается определенное количество баллов по четырем параметрам: «Кузов», «Салон», «Техническое состояние» и «Сопутствующие факторы». Суммарно машина может набрать максимальные 15 баллов. Всего в исследовании участвовали 116 различных моделей. Из них специалисты отобрали 10, получивших самые низкие оценки.