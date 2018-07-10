ТОП-10 самых ненадежных бюджетных машин в возрасте 3—5 лет

Покупка авто «с рук» или даже у дилера «из трейд-ин» — всегда лотерея. Всегда существует вероятность, что состояние понравившегося экземпляра не столь лучезарно как кажется. Избежать неприятных сюрпризов после покупки машины поможет отказ от приобретения заведомо проблемных моделей.
Максим Строкер

Один из главных принципов выбора надежной модели авто на «вторичке» — сразу исключить из сферы своего интереса машины, что объективно характеризуются невысокой надежностью.

Вычислить таковых можно разными способами. Кто-то доверяет отзывам на профильных интернет-ресурсах. Однако более объективную информацию можно извлечь из статистики, публикуемой крупными компаниями-игроками рынка подержанных машин. Они обладают оперативной информацией о гораздо большем количестве реальных авто, нежели отдельные пользователи интернета. Так, недавно специалисты компании CarPrice проанализировали состояние 11 200 подержанных автомобилей в возрасте 3−5 лет, которые участвовали в аукционах в первом полугодии 2018 года.

Перед тем, как выставить автомобиль на онлайн-аукцион его осматривают и оценивают по 500 параметрам. Собранные в процессе осмотра данные систематизируются, а автомобилю присваивается определенное количество баллов по четырем параметрам: «Кузов», «Салон», «Техническое состояние» и «Сопутствующие факторы». Суммарно машина может набрать максимальные 15 баллов. Всего в исследовании участвовали 116 различных моделей. Из них специалисты отобрали 10, получивших самые низкие оценки.

Хуже всего среди прочих машин 3—5 лет на рынке выглядит Lifan X60 первого поколения. Он набрал лишь 10,87 баллов. Чуть лучше, хотя и совсем не на много обстоят дела у Chevrolet Cobalt — 10,9 баллов. Geely Emgrand EC7 попал на третье место антирейтинга надежности с 11,01 балла.

Great Wall Hover H5 находится практически на том же уровне — 11,02 балла. Daewoo Gentra II лишь формально лучше их со своими 11,04 балла. На шестом месте антирейтинга рестайлинговый Renault Logan первого поколения с 11,16 балла. Практически также обстоят дела у Hyundai Solaris первого поколения — 11,17 баллов. Рестайлинговый Chevrolet Cruze первого поколения эксперты оценили на 11,23. Renault Fluence I, прошедший фэйс-лифт — 11, 25 балла. Лучшим среди худших, по мнению экспертов, оказался Chevrolet Cruze первого поколения (дорестайлинговый) со своими 11,28 балла.

Чтобы адекватно оценить итоги рейтинга самых «убитых» моделей авто отечественного вторичного рынка, стоит вспомнить, что большинство из его участников относятся к автомобилям, которые крайне популярны у таксистов. Эксплуатация в таксопарке «убивает» самые крепкие модели, даже такие как Renault Logan или Hyundai Solaris.

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10 июля 2018
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