Выставлена на продажу машина скорой помощи Владимира Высоцкого

В тексте объявления указано, что «РАФик» в хорошем состоянии, ухоженный и на ходу. Кузов цел, а все детали оригинальные, хотя серийный выпуск модели закончился еще в прошлом веке в 1997 году.

На борту фургона установлены штатные кресла врачей, носилки и сирена, а также маяк и радиостанция. Правда, система вентиляции отсутствует. Машина находится Москве, уже снята с учета. И все желающие совершить покупку могут на нее взглянуть. В ПТС вписаны два владельца, сказано в объявлении на сайте «Юла Авто». Надо сказать, что автомобиль окрашен в оригинальные цвета скорой медицинской помощи.

О моторе продавец ничего не говорит. Но стоит отметить, что на заводе автомобиль был оснащен четырехцилиндровым двигателем ЗМЗ-402.10 объемом 2,4 л и мощностью 98 л. с.

На том же сайте можно найти еще одно не менее любопытное объявление. В Калуге за 650 000 рублей выставлена на продажу ГАЗ-М-20 «Победа», сошедшая с конвейера в 1953 году. По словам продавца, машина снялась в фильме «Светлана». Скорее всего, имеется в виду одна из кинолент о Светлане Аллилуевой, дочери Генерального секретаря ЦК И. В. Сталина. Правда, в какой именно кинокартине снялся ретромобиль, — не уточняется.