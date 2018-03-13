Может ли гаишник остановить машину рукой без жезла

Закон четко регламентирует этот процесс, и, как ни странно, о «волшебной палочке» там вообще ничего не сказано. Согласно пункту 6.11 ПДД, требование об остановке транспортного средства подается полицейским «с помощью громкоговорящего устройства или жестом руки, направленной на транспортное средство». В этом случае водитель должен остановиться в указанном ему месте. Кроме того, по закону гаишник может подать еще дополнительный сигнал свистком для привлечения внимания участников движения.
Конечно же, это совсем не значит, что вы должны реагировать исключительно на жест руки гаишника, а в остальных случаях проезжать мимо. Ключевая оговорка содержится в предыдущем пункте 6.10, регламентирующем указания регулировщика, где сказано, что для лучшей видимости сигналов регулировщик может применять жезл или диск с красным сигналом (световозвращателем).