Может ли гаишник остановить машину рукой без жезла

Фото МК
Мы твердо знаем, что инспектор ГИБДД, стоящий на обочине, всегда держит в руках «волшебную палочку», и каждый ее взмах грозит кому-то в лучшем случае проверкой документов, в худшем — штрафом. Но мало кому известно, что, согласно ПДД инспектор дорожной полиции может останавливать автомобиль не только с помощью жезла…
Иван Флягин

Закон четко регламентирует этот процесс, и, как ни странно, о «волшебной палочке» там вообще ничего не сказано. Согласно пункту 6.11 ПДД, требование об остановке транспортного средства подается полицейским «с помощью громкоговорящего устройства или жестом руки, направленной на транспортное средство». В этом случае водитель должен остановиться в указанном ему месте. Кроме того, по закону гаишник может подать еще дополнительный сигнал свистком для привлечения внимания участников движения.

Конечно же, это совсем не значит, что вы должны реагировать исключительно на жест руки гаишника, а в остальных случаях проезжать мимо. Ключевая оговорка содержится в предыдущем пункте 6.10, регламентирующем указания регулировщика, где сказано, что для лучшей видимости сигналов регулировщик может применять жезл или диск с красным сигналом (световозвращателем).

И это вполне логично, так как попытки гаишника остановить машину взмахом руки могут быть расценены водителем неоднозначно. Ведь по закону это требование представляет собой «жест, направленный на транспортное средство».

Такая формулировка довольно расплывчата, поскольку непонятно, какой конкретно жест должен быть направлен в вашу сторону. Ведь, глядя на человека в форме, машущего руками, вполне можно подумать, что он делает гимнастику, отгоняет комаров или просто танцует — бывает и такое. Вы проедете мимо, а за вами начнется погоня, и доказать потом, что вы не так поняли жест рукой, будет непросто. Куда понятнее, когда у полицейского в руке привычное нам орудие производства.

Интересно, что на жезлы, предназначенные для регулирования дорожного движения, распространяется ГОСТ Р 51567−2000, который устанавливает общие технические требования, правила приемки и даже методы испытаний. «Волшебные палочки» могут могут быть цилиндрической или дисковой конструкции. В темное время суток используются электрифицированные жезлы, а также с люминесцирующим веществом и световозвращающими элементами.

Напомним, несколько лет назад рассматривался вопрос о вооружении гаишников жезлами-электрошокерами. Электрический заряд способен был пробить одежду толщиной более 2 мм на расстоянии до 4,5 метров и ввести человека в шоковое состояние примерно на 10 минут. Слава Богу, от такое спецсредство полиция так и не получила…

автоправо, ПДД, безопасность дорожного движения, дорога, трасса, ГИБДД
13 марта 2018
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