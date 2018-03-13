Может ли гаишник остановить машину рукой без жезла

И это вполне логично, так как попытки гаишника остановить машину взмахом руки могут быть расценены водителем неоднозначно. Ведь по закону это требование представляет собой «жест, направленный на транспортное средство».

Такая формулировка довольно расплывчата, поскольку непонятно, какой конкретно жест должен быть направлен в вашу сторону. Ведь, глядя на человека в форме, машущего руками, вполне можно подумать, что он делает гимнастику, отгоняет комаров или просто танцует — бывает и такое. Вы проедете мимо, а за вами начнется погоня, и доказать потом, что вы не так поняли жест рукой, будет непросто. Куда понятнее, когда у полицейского в руке привычное нам орудие производства.

Интересно, что на жезлы, предназначенные для регулирования дорожного движения, распространяется ГОСТ Р 51567−2000, который устанавливает общие технические требования, правила приемки и даже методы испытаний. «Волшебные палочки» могут могут быть цилиндрической или дисковой конструкции. В темное время суток используются электрифицированные жезлы, а также с люминесцирующим веществом и световозвращающими элементами.

Напомним, несколько лет назад рассматривался вопрос о вооружении гаишников жезлами-электрошокерами. Электрический заряд способен был пробить одежду толщиной более 2 мм на расстоянии до 4,5 метров и ввести человека в шоковое состояние примерно на 10 минут. Слава Богу, от такое спецсредство полиция так и не получила…