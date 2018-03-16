Какой уголовный срок грозит водителю за помощь пешеходу

Заседания очередной апелляционной инстанции ждет московский водитель Олег Васильев после того как следствие сделало его виноватым в смерти на пешеходном переходе в чувашском поселке Новое Шептахово пьяной местной жительницы. Все началось почти год назад, первого января 2017 года, когда экипаж скорой помощи обратил внимание на лежащую без признаков жизни на «зебре» девушку. Медики остановились, увидели, что она жива, но травмирована и без сознания. После этого, согласно показаниям врачей, имеющихся в уголовном деле, рядом затормозил Mercedes 350 ML Олега Васильева, который, проезжал мимо и решил помочь.

Пострадавшая, оказавшаяся студенткой-первокурсницей техникума питания города Чебоксары, согласно записям камер видеонаблюдения, вышла из ближайшего магазина с бутылкой пива упала в сугроб, пролежала там пять минут. Затем с третьей попытки она встала и пошла по направлению к злополучному пешеходному переходу, на котором ее потом и нашли медики. По доброте душевной водитель Васильев помог врачам погрузить пострадавшую в медицинский транспорт и оставил им номер своего телефона — мало ли что. А уже через две недели в Москве его задержала полиция и в компании пары оперативников отправила в Чебоксары — на том самом ML.