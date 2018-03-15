Камеры ГИБДД перестанут штрафовать водителей

Фото: Геннадий Черкасов
Госдума во втором чтении готовится к рассмотрению поправок, касающихся передачи местным властям прав по вынесению наказаний нарушителям ПДД согласно полученным данным с комплексов автоматической фото- и видеофиксации. Иначе говоря, скоро ГИБДД не сможет штрафовать лихачей посредством камер.
Вячеслав Василенко

Теоретически подобные нововведения особой роли для водителей не сыграют. Согласитесь, какая разница, кто пришлет нарушителю пресловутое «письмо счастья». Но это только теоретически.

Сегодня, пусть и с регулярными «косяками» (в том числе и по обработке неправомерно вынесенных постановлений), безопасность дорожного движения контролирует ГИБДД. Иными словами, ведомство, как бы лучше всего умеющее это делать. Без ведома придорожных полицейских комплексы автоматической фото- видеофиксации нарушений местные власти устанавливать в настоящий момент попросту не имеют права.

Понятное дело, что так или иначе в тандеме полицейских и региональных чиновников рука руку моет. Но вы только представьте, как может измениться ситуация, если за распределение стационарных и мобильных радаров будут отвечать совсем не блюстители правопорядка.

Фото: Геннадий Черкасов

Во-первых, сторонние организации вполне себе спокойно могут навтыкать этих камер, как говорится, от вольного. Проще говоря, везде, где только можно — хоть через каждые 100 метров, хоть в кустах, хоть у забытого со времен динозавров знака «кирпич» в подворотне. В общем, думать местные власти будут не о снижении аварийности, а о пополнении регионального бюджета.

Во-вторых, у них в отличие от той же ГИБДД не отлажена система обжалования штрафов, а уж в каком-нибудь захолустье не факт, что она вообще когда-нибудь появится.

Как бы то ни было, а радоваться чиновникам осталось не долго — федеральный центр планирует направлять средства, полученные с помощью камер автоматической фиксации, исключительно на ремонт и строительство дорог.

превышение скорости, штрафы, суд, видеофиксация, ПДД, безопасность дорожного движения, видеорегистратор, антирадар, дорога, трасса, ГИБДД
15 марта 2018
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