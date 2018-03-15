Камеры ГИБДД перестанут штрафовать водителей

Теоретически подобные нововведения особой роли для водителей не сыграют. Согласитесь, какая разница, кто пришлет нарушителю пресловутое «письмо счастья». Но это только теоретически.

Сегодня, пусть и с регулярными «косяками» (в том числе и по обработке неправомерно вынесенных постановлений), безопасность дорожного движения контролирует ГИБДД. Иными словами, ведомство, как бы лучше всего умеющее это делать. Без ведома придорожных полицейских комплексы автоматической фото- видеофиксации нарушений местные власти устанавливать в настоящий момент попросту не имеют права.

Понятное дело, что так или иначе в тандеме полицейских и региональных чиновников рука руку моет. Но вы только представьте, как может измениться ситуация, если за распределение стационарных и мобильных радаров будут отвечать совсем не блюстители правопорядка.