Как проверить штрафы ГИБДД по номеру машины

В интернете на данный момент существуют чуть ли не десяток сервисов, предлагающих услуги проверки машины на предмет числящихся за ней штрафов. Все они, в конечном счете, черпают информацию из базы данных ГИБДД. Однако далеко не каждый из них гарантирует 100-процентную надежность результата. С этой точки зрения, самым лучшим способом выяснить, не тянется ли за твоей машиной шлейф из неоплаченных штрафных постановлений, остается обращение к возможностям официального сайта ГИБДД. Для этого потребуются лишь данные из свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС).

При этом, в отличие, скажем, от сайта госуслуг, от вас не потребуется предварительно регистрироваться на портале. Результатом обращения к сервису ГИБДД станут данные вообще о всех неоплаченных штрафах, которые когда-либо были выписаны на проверяемую машину. Итак, чтобы проверить машину на предмет штрафов, прежде всего следует зайти на официальный сайт ГИБДД: www.gibdd.ru. Далее найти там в расположенной справа колонке кнопку «Проверка штрафов» и, кликнув ее мышкой, пройти по ссылке.