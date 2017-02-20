Как проверить штрафы ГИБДД по номеру машины

мк
Проще и надежнее всего узнать о наличии штрафов, «висящих» на твоей машине, с помощью базы данных ГИБДД. Все, что нужно для этого — иметь в руках свидетельство о регистрации авто.

Максим Строкер

В интернете на данный момент существуют чуть ли не десяток сервисов, предлагающих услуги проверки машины на предмет числящихся за ней штрафов. Все они, в конечном счете, черпают информацию из базы данных ГИБДД. Однако далеко не каждый из них гарантирует 100-процентную надежность результата. С этой точки зрения, самым лучшим способом выяснить, не тянется ли за твоей машиной шлейф из неоплаченных штрафных постановлений, остается обращение к возможностям официального сайта ГИБДД. Для этого потребуются лишь данные из свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС).

При этом, в отличие, скажем, от сайта госуслуг, от вас не потребуется предварительно регистрироваться на портале. Результатом обращения к сервису ГИБДД станут данные вообще о всех неоплаченных штрафах, которые когда-либо были выписаны на проверяемую машину. Итак, чтобы проверить машину на предмет штрафов, прежде всего следует зайти на официальный сайт ГИБДД: www.gibdd.ru. Далее найти там в расположенной справа колонке кнопку «Проверка штрафов» и, кликнув ее мышкой, пройти по ссылке.

После этого мы оказываемся на страничке проверки. Перед нами оказываются два «окошка»: в одно следует внести данные госномера машины, а в другое — номер СТС. Сделав это, жмем кнопку «запросить проверку». Прежде чем она начнется, придется пройти тест, подтверждающий, что вы не компьютерная программа-бот, а живой человек. Результаты могут оказаться следующими. Первый — на экране появится зелененькая надпись, что за авто не числится никаких штрафов.

Во втором варианте, если вы ошиблись набирая госномер и номер СТС, гаишная система сообщит об ошибке, определив, что представленный вами госномер машины не соответствует номеру ее СТС. И третий вариант — на машине числятся неоплаченные штрафы. В этом случае пред вами откроется список из данных о соответствующих протоколах. По каждому из них будет представлена следующая информация. Во-первых — номер статьи КоАП с расшифровкой правонарушения. Помимо этого, там будут указаны даты правонарушения и вынесения постановления о штрафе, а также номер последнего.

На случай если нарушитель пожелает обжаловать наказание, тут же имеется ссылка на контактные данные подразделения ГИБДД, которое вынесло постановление о штрафе. В случае, если нарушение ПДД зафиксировано автоматической камерой (а таковых подавляющее большинство), тут же можно кликнуть на соответствующую иконку и сайт продемонстрирует вам фотографии вашего нарушения. Тут же имеется кнопка «уплатить штраф онлайн». После нажатия на нее перед вами появится панелька, где можно будет выбрать банк или платежную систему, через которую предлагается гасить долг перед государством.

Опыт показывает, что делать это стоит исключительно через крупные федеральные банки типа «Сбербанка» или «Альфабанка», игнорируя всяческие интернет-кошельки или малоизвестные региональные банки. Только они хоть как-то могут гарантировать, что информация о погашении штрафа дойдет до ГИС ГМП и он будет удален из государственных баз данных. Поэтому самый правильный путь — воспользоваться еще одной маленькой серенькой «кнопочкой» и «распечатать квитанцию для уплаты в банке». И уже с этой бумагой собственноручно посетить офис ближайшей заслуживающей вашего доверия кредитной организации и погасит штраф по старинке. Зато с гарантией, что он дойдет до адресата (казначейства) и судебные приставы через несколько месяцев не потребуют от вас оплатить свое нарушение еще разок.

штрафы, КоАП, ГИБДД
20 февраля 2017
1366