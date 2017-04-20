Генпрокуратура защищает гаишников, «разводящих» водителей на деньги

По его словам, зачастую автомобилисты предлагают взятки сотрудникам ДПС даже зная о том, что гаишники снимают процесс общения с «рулевыми» на камеру. К такому мнению прокурор пришел после просмотра нескольких видеороликов, защищающих честь мундира отдельно взятых сотрудников ГИБДД. В ведомстве считают, что необходимо «тушить» коррупционные позывы водителей «на самом раннем этапе».

Только вот г-н Юсуфов почему-то забыл упомянуть о том, что подобную схему «решений вопросов» на дороге породили сами гаишники — драйверы же следуют ей по привычке, выработанной десятилетиями. Кроме того, оправдывая придорожных полицейских, он ожидаемо опустил факты широко применяемых гайцами уловок для развода шоферов на деньги (в том числе и чисто психологических, с правильно подобранными и построенными фразами, которые никак не пришьешь к делу о вымогательстве взятки). Хотя о том, что блюстители порядка используют их везде и всюду, не говорил и не слышал только глухонемой.