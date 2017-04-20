Генпрокуратура защищает гаишников, «разводящих» водителей на деньги

Фото: Геннадий Черкасов
По мнению заместителя начальника профильного управления Генпрокуратуры Аслана Юсуфова, не инспекторы ГИБДД провоцируют водителей на дачу взяток, а водители — инспекторов. Отчасти он, конечно же, прав. Но только отчасти.
Мирон Горин

По его словам, зачастую автомобилисты предлагают взятки сотрудникам ДПС даже зная о том, что гаишники снимают процесс общения с «рулевыми» на камеру. К такому мнению прокурор пришел после просмотра нескольких видеороликов, защищающих честь мундира отдельно взятых сотрудников ГИБДД. В ведомстве считают, что необходимо «тушить» коррупционные позывы водителей «на самом раннем этапе».

Только вот г-н Юсуфов почему-то забыл упомянуть о том, что подобную схему «решений вопросов» на дороге породили сами гаишники — драйверы же следуют ей по привычке, выработанной десятилетиями. Кроме того, оправдывая придорожных полицейских, он ожидаемо опустил факты широко применяемых гайцами уловок для развода шоферов на деньги (в том числе и чисто психологических, с правильно подобранными и построенными фразами, которые никак не пришьешь к делу о вымогательстве взятки). Хотя о том, что блюстители порядка используют их везде и всюду, не говорил и не слышал только глухонемой.

И еще борец со взяточничеством забывает, что огромное число водителей даже понимая, что их «разводят» на пустом месте, порой за выдуманное служивыми нарушение, все-равно пытается откупиться, поскольку знают — в суде им правды не добиться. Ведь отечественная Фемида в 9-и случаях из 10 тупо идет на поводу у гаишников, следуя пресловутому правилу: «нет оснований не доверять сотрудникам ГИБДД», даже если у «обвиняемого» есть веские аргументы (свидетели, экспертные оценки и доказательства, записи с видеорегистратора и т. д.) в пользу его правоты.

Фото: Геннадий Черкасов

Понятное дело, что Генпрокуратура сознательно встает на сторону Госавтоинспекции, ведь так или иначе обе эти структуры борются с нарушителями закона. Но прокурорские предложения «находить механизмы воздействия» на коррупционеров и «менять сознание водителей» — не более, чем громкие слова, ни коим образом не способные повлиять ни на гаишников, ни на шоферов.

Первые спокойненько продолжат «грузить» водителей на деньги, придумывая более ловкие и изощренные способы «развода», а вторые — по-прежнему будут «вестись» и откупаться. Скорее всего, повышенная активность прокуратуры лишь научит и тех, и других быть более осторожными во «взаимоотношениях».

Единственное, от чего пострадают водители и выиграют служивые, так это из-за увеличенных тарифов на услугу «договориться на месте», ведь рисковать работой и свободой за дешево полицейские уже не будут. Тем более, что государственные обвинители устроили для этого прекрасную рекламную кампанию всероссийского масштаба.

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20 апреля 2017
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