60% россиян не сдают экзамен на права с первого раза только по вине ГИБДД

Дело в том, что в подавляющем числе гаишных экзаменационных подразделений теоретический экзамен на «права» проводится с нарушением установленных самой же ГАИ требований. И это несмотря на то, что «теория» принимается сегодня исключительно в автоматизированном режиме и только на компьютерах — с помощью федеральной информационной системы ФИС ГИБДД-М.

Но беда в том, что программа эта не только имеет многочисленные дыры и уязвимости и потому частенько зависает на несколько дней из-за разных хакерских атак, но и обновляется из рук вон плохо. А в случае с экзаменационной своей частью — откровенно вводит пользователей (то есть граждан, сдающих экзамены) в заблуждение! И вот, как это происходит.

Всем известно, что время от времени в Правила дорожного движения вносятся поправки. В соответствии с ними изменяются и в экзаменационные билеты. С июля прошлого года такие изменения происходили трижды.

Но вся фишка в том, что в ФИС эти новации попадают с большим опозданием, что, впрочем, не удивительно если учесть, насколько непрофессиональны российские придорожные полицейские в целом, и заведующие экзаменационной работой в частности (достаточно напомнить, что своим свежим Административным регламентом они, по сути, допустили к сдаче на «права» слепоглухонемых людей).