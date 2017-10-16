60% россиян не сдают экзамен на права с первого раза только по вине ГИБДД

Число россиян, сдающих теоретический экзамен на получение водительских «прав» с первого раза, в январе-сентябре 2017 года снизилось на 10% по сравнению со всем 2016-м и составило 40%. Такие данные озвучил сегодня начальник отделения организации экзаменационной деятельности ГУ ОБДД МВД РФ Николай Гиляков. Забыв при этом сказать, что «двойки» вместо «пятерок» будущие водители получают исключительно по вине ГИБДД, а не потому, что плохо подготовлены автошколами.
Александр Ростарчук

Дело в том, что в подавляющем числе гаишных экзаменационных подразделений теоретический экзамен на «права» проводится с нарушением установленных самой же ГАИ требований. И это несмотря на то, что «теория» принимается сегодня исключительно в автоматизированном режиме и только на компьютерах — с помощью федеральной информационной системы ФИС ГИБДД-М.

Но беда в том, что программа эта не только имеет многочисленные дыры и уязвимости и потому частенько зависает на несколько дней из-за разных хакерских атак, но и обновляется из рук вон плохо. А в случае с экзаменационной своей частью — откровенно вводит пользователей (то есть граждан, сдающих экзамены) в заблуждение! И вот, как это происходит.
Всем известно, что время от времени в Правила дорожного движения вносятся поправки. В соответствии с ними изменяются и в экзаменационные билеты. С июля прошлого года такие изменения происходили трижды.

Но вся фишка в том, что в ФИС эти новации попадают с большим опозданием, что, впрочем, не удивительно если учесть, насколько непрофессиональны российские придорожные полицейские в целом, и заведующие экзаменационной работой в частности (достаточно напомнить, что своим свежим Административным регламентом они, по сути, допустили к сдаче на «права» слепоглухонемых людей).

В итоге граждане, приходящие сдавать теоретический экзамен, отвечая на всем вопросы билета правильно, получают оценку «не сдал». И такая ситуация может длиться месяцами, пока подчиненные упоминавшегося выше г-на Гилякова не соизволят обновить программу. Любопытно, что по сведениям портала «АвтоВзгляд» из источников в ведомстве, об этой беде отлично знает руководство ГУ ОБДД МВД РФ, которое кулуарно обсуждает технические проблемы ФИС и пути их решения, но официально ничего не делает, чтобы помочь попавшим впросак по его вине гражданам.

И официально заявляя, что процент сдачи теории с первого раза падает, умалчивает, по чьей вине это происходит. И тут хочешь не хочешь, а закрадывается предположение о злонамеренности подобного лицемерия: ГИБДД, похоже, выгодно, чтоб люди сдавали хуже. Тогда можно будет договориться подороже. Тут, кстати, уместно будет вспомнить и о других вопиющих ляпах гаишной экзаменационной деятельности.

Так, водители трамваев и троллейбусов второй год сдают теоретические экзамены по билетам для категорий «С» и «D» (грузовики и автобусы). То есть доблестная ГИБДД не видит разницы, чем будет управлять человек — большегрузом или электрическим рельсовым транспортным средством.

А как вам то обстоятельство, что в некоторых ответах по первой помощи содержатся такие перлы, что если оказать помощь пострадавшему в ДТП как изложено, то могут наступить необратимые последствия. Например, вопрос про технику выполнения непрямого массажа сердца не содержит ни одного правильного ответа. Вот медики и вынуждены учить: отдельно для жизни (как надо), а отдельно для экзамена в ГИБДД (как не надо, но чтобы сдать).
Между тем, сколько бы не поднималась экспертным сообществом одна только «билетная» тема — подвижек нет и не предвидится. Почему, можно только догадываться…

экзамены в ГАИ, ПДД, произвол ГАИ, ГИБДД
16 октября 2017
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