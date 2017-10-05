ГИБДД разрешит водить машины слепоглухонемым с помощью собак-поводырей

Об этом свидетельствует, в частности, новая редакция Административного регламента по приему экзаменов, подготовленная ГУ ОБДД МВД РФ и вступающая в силу 13 октября этого года. Напомним, что предыдущая версия документа, заработавшая с 1 сентября 2016 года, подверглась жесткой критике экспертов отрасли за просто невероятное количество ляпов, неточностей, пропусков и очевидных ошибок, превративших экзамены в ГАИ не только в откровенный фарс, но и открывших для госавтоинспекторов широкие возможности для мздоимства. В некоторых же своих пассажах действующий вариант регламента откровенно противоречит здравому смыслу. В нем, в частности, не было прописано, с чего начинать замер времени выполнения упражнения и где его заканчивать. Это при том, что превышение установленных нормативов означало «выходи — не сдал». На схемах некоторых упражнений отсутствовали длины и размеры и т. д. и т. п.
Гаишникам понадобился целый год для работы над ошибками. В итоге свет увидел еще более абсурдный документ. Не будем подробно говорить о том, что «исправленные» схемы упражнений не исправлены. В документации, которой должны руководствоваться автошколы и собственно экзаменационные подразделения ГИББД, при организации площадок, перепутаны условных обозначения, придуманы никому непонятные новые. В размерах площадок под те или иные экзаменационные действия по-прежнему сам черт ногу сломит — все запутано-перепутано.
Не будем так же спрашивать, почему теперь «для оказания помощи при фиксации ошибок кандидатов в водители при выполнении испытательных упражнений, в случае наличия такой необходимости, привлекаются сотрудники экзаменационного подразделения или представители организации, осуществляющей образовательную деятельность». Но здесь хотя бы понятно, что гаишники, во-первых, расписались в собственном непрофессионализме, когда инспектор в силу низкой квалификации в одиночку не в состоянии зафиксировать все происходящее на экзамене. И, во-вторых, признались, что их человеческих ресурсов катастрофически не хватает.
Однако все это — мелочи по сравнению с тем, что на экзамене теперь официально предусмотрено… опрокидывание транспортного средства.
Вы думаете — это вид ДТП? Отнюдь. Ведь в соответствии с вышедшим «шедевром», который, кстати, прошел государственную регистрацию, это теперь просто ошибка, после которой выставляется оценка «не сдал». А ведь в приказе МВД (Приложение №6 к Инструкции по учету дорожно-транспортных происшествий в органах внутренних дел) подобный инцидент трактуется как вид ДТП, при котором движущееся транспортное средство опрокинулось. Но разработчикам приказа это, по всей видимости, неизвестно.
А все призывы общественности отказаться от 35-секундного прохождения испытуемым этапа скоростного маневрирования (или хотя бы увеличить временной интервал) были проигнорированы. А ведь в отведенное время с заданием и не всякий профессионал справиться, не говоря уж о новичке за рулем.
И совсем уж цинично выглядит новая редакция пункта 43. Согласно ему, «место ожидания и приема, а также места для заполнения заявлений должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, в том числе для лиц с ограниченными физическими возможностями». К этому абзацу претензий нет, поскольку с люди с некоторыми даже очень серьезными заболеваниями могут быть допущены к управлению т/с и им действительно нужно создавать особые условия для получения госуслуги.
Однако ГИБДД включает в этот список «инвалидов, использующих собак-проводников (последних — при наличии документа, подтверждающего их специальное обучение)», а также «инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения… с допуском тифлосурдопереводчика».
Для этой категории лиц ГАИ предусматривает «дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля».
И ведь невдомек придорожным полицейским, что данная категория инвалидов имеет противопоказания к управлению транспортными средствами и они по факту не обратятся за данным видом госуслуги. Собаки-поводыри — это для слепых, как и рельефно-точечный шрифт Брайля. Тифлосурдопреводчики — для слепоглухонемых. Разработчики бумаги этого не знали? Или это отражает ту степень пофигизма, с которым готовился документ? И на этом фоне даже неуместно говорить о других многочисленных ошибках, содержащихся в тексте якобы обновленного регламента.
Одним словом, экспертам портала «АвтоВзгляд» кажется, что новому руководителю ГУ ОБДД МВД РФ генералу Черникову просто необходимо посмотреть, что творится в экзаменационной епархии его ведомства, возглавляемой генералом Швецовым. Иначе опрокидывание транспортных средств на экзамене в ГИБДД слепоглухонемыми станет нормой.