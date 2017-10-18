ГИБДД и слепые: можно ли заехать в гараж с первой попытки

Вопросы, в частности, возникли к прописанным в документе правилам предоставления госуслуги получения водительского удостоверения слепоглухонемым людям, что даже теоретически представить невозможно. Вызвало непонимание и такое ничем не мотивированное требование ГИБДД к экзаменуемым, как заезд на машине в бокс задним ходом с первой и единственной попытки. Смутил и невероятно короткий временной интервал, установленный ведомством для мотоциклистов при прохождении скоростного маневрирования. А из «мелочей» удивила трактовка авторами регламента понятия опрокидования транспортного средства, идущая в разрез с ПДД, и неточности в схемах практически упражнений, которые могут поставить под сомнение «легитимность» экзамена.
ГУ ОБДД МВД РФ довольно быстро отреагировало на публикацию, предоставив редакции свои официальные комментарии. Не можем сказать, что они развеяли наши сомнения относительно корректности перечисленных норм регламента, однако не вступая с ведомством в дальнейшую полемику, предлагаем читателю самостоятельно оценить резоны, которыми сотрудники автоинспекции руководствовались, работая над бумагой.