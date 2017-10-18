ГИБДД и слепые: можно ли заехать в гараж с первой попытки

Итак, объясняя новации, связанные со слепоглухонемыми, начальник отделения организации экзаменационной деятельности ГУ ОБДД МВД РФ Николай Гиляков уверен, что переводить на доступный им язык положения, связанные с получением в/у необходимо, так как это подразумевает Конвенция о правах инвалидов, ратифицированная и нашей страной. Ведь мало ли по каким причинам инвалиды могут зайти в экзаменационное подразделение ГАИ, а зайдя, должны чувствовать себя комфортно.

По поводу умения экзаменуемого заезжать в гараж с первой попытки представитель ведомства выразился в том смысле, что это не сложно и каждый выпускник автошколы должен уметь его исполнять. Впрочем, по его словам, этот пункт регламента еще может быть поводом для обсуждения по результатам его применения.

Что же касается временного отрезка для скоростного маневрирования мотоциклистами, то здесь все проще. За основу положения был взят германский опыт. Тамошние кандидаты в байкеры исполняют предложенную дисциплину за 25 секунд, преодолевая за отведенное время 90 метров дистанции. Но нашим «гонщикам» ГИБДД пошла навстречу, увеличив временной интервал до 35 секунд и сократив преодолеваемое расстояние до 80 метров. Кстати, ошибка, связанная с опрокидыванием транспортного средства, относится только к упражнениям, выполняемым на право управления мотоциклами и мопедами. Например, при выполнении упражнения, когда спешившийся гражданин ведет байк «под уздцы» к месту парковки, и роняет его.

Ну и что касается неправильных схем. По словам г-на Гилякова, речь идет лишь об одной допущенной разработчиками технической ошибке, которая в скором времени будет исправлена.