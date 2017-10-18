ГИБДД и слепые: можно ли заехать в гараж с первой попытки

Крайнее недоумение экспертного сообщества вызвали некоторые пассажи нового Административного регламента по приему экзаменов на «права», о чем портал «АвтоВзгляд» рассказал в материале «Сколько заработает ГИБДД на переводе своих инструкций в таблицы Брайля».
Александр Ростарчук

Вопросы, в частности, возникли к прописанным в документе правилам предоставления госуслуги получения водительского удостоверения слепоглухонемым людям, что даже теоретически представить невозможно. Вызвало непонимание и такое ничем не мотивированное требование ГИБДД к экзаменуемым, как заезд на машине в бокс задним ходом с первой и единственной попытки. Смутил и невероятно короткий временной интервал, установленный ведомством для мотоциклистов при прохождении скоростного маневрирования. А из «мелочей» удивила трактовка авторами регламента понятия опрокидования транспортного средства, идущая в разрез с ПДД, и неточности в схемах практически упражнений, которые могут поставить под сомнение «легитимность» экзамена.

ГУ ОБДД МВД РФ довольно быстро отреагировало на публикацию, предоставив редакции свои официальные комментарии. Не можем сказать, что они развеяли наши сомнения относительно корректности перечисленных норм регламента, однако не вступая с ведомством в дальнейшую полемику, предлагаем читателю самостоятельно оценить резоны, которыми сотрудники автоинспекции руководствовались, работая над бумагой.

Итак, объясняя новации, связанные со слепоглухонемыми, начальник отделения организации экзаменационной деятельности ГУ ОБДД МВД РФ Николай Гиляков уверен, что переводить на доступный им язык положения, связанные с получением в/у необходимо, так как это подразумевает Конвенция о правах инвалидов, ратифицированная и нашей страной. Ведь мало ли по каким причинам инвалиды могут зайти в экзаменационное подразделение ГАИ, а зайдя, должны чувствовать себя комфортно.

По поводу умения экзаменуемого заезжать в гараж с первой попытки представитель ведомства выразился в том смысле, что это не сложно и каждый выпускник автошколы должен уметь его исполнять. Впрочем, по его словам, этот пункт регламента еще может быть поводом для обсуждения по результатам его применения.

Что же касается временного отрезка для скоростного маневрирования мотоциклистами, то здесь все проще. За основу положения был взят германский опыт. Тамошние кандидаты в байкеры исполняют предложенную дисциплину за 25 секунд, преодолевая за отведенное время 90 метров дистанции. Но нашим «гонщикам» ГИБДД пошла навстречу, увеличив временной интервал до 35 секунд и сократив преодолеваемое расстояние до 80 метров. Кстати, ошибка, связанная с опрокидыванием транспортного средства, относится только к упражнениям, выполняемым на право управления мотоциклами и мопедами. Например, при выполнении упражнения, когда спешившийся гражданин ведет байк «под уздцы» к месту парковки, и роняет его.

Ну и что касается неправильных схем. По словам г-на Гилякова, речь идет лишь об одной допущенной разработчиками технической ошибке, которая в скором времени будет исправлена.

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18 октября 2017
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