Дальнобойщики будут сдавать экзамены на «права» раз в пять лет

Правильный образ водителя властям рисуется по-разному. В зависимости от категории и работы по найму. Водитель категории «В», не работающий за рулем, должен выглядеть осанистым, толстым, медленным, тупым. Он неспешно выгружается навстречу инспектору и невыразительно встречает судьбу. Его главная особенность — никуда не спешить. То есть медленно живет, медленно думает, медленно едет. В таком ритме он не нарушает, не превышает, не обгоняет, только изредка платит за мелкие придирки и молча удаляется в лапы следующего инспектора.

Водитель категории «С», работающий за рулем, видится властям молодым неврастеником с судорожными движениями, хаотичными мыслями и нелепыми поступками. Он несется на 12-тонном грузовике, роняя груз, пугая тупых толстяков категории «В» и нуждается в контроле, присмотре и надзоре.

Отличие этих двух подвидов водителей в том, что категория «В» слегка умнеет с годами и с каждым прожитым километром все меньше нуждается в полосатой палке, а категория «С» глупеет и с каждым километром острее нуждается в полиции, весовом контроле и транспортной инспекции.