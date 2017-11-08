Дальнобойщики будут сдавать экзамены на «права» раз в пять лет

Фото Наталия Губернаторова
Инициатива министра внутренних дел России о повальной переэкзаменовке всех профессиональных водителей раз в пять лет родилась от бессилия справиться с многочисленными автобусными авариями последних лет, месяцев, дней. Хотя эксперт портала «АвтоВзгляд» Сергей АСЛАНЯН увидел в ней высочайший полет глубочайшей полицейской мысли.
Сергей Асланян

Правильный образ водителя властям рисуется по-разному. В зависимости от категории и работы по найму. Водитель категории «В», не работающий за рулем, должен выглядеть осанистым, толстым, медленным, тупым. Он неспешно выгружается навстречу инспектору и невыразительно встречает судьбу. Его главная особенность — никуда не спешить. То есть медленно живет, медленно думает, медленно едет. В таком ритме он не нарушает, не превышает, не обгоняет, только изредка платит за мелкие придирки и молча удаляется в лапы следующего инспектора.

Водитель категории «С», работающий за рулем, видится властям молодым неврастеником с судорожными движениями, хаотичными мыслями и нелепыми поступками. Он несется на 12-тонном грузовике, роняя груз, пугая тупых толстяков категории «В» и нуждается в контроле, присмотре и надзоре.

Отличие этих двух подвидов водителей в том, что категория «В» слегка умнеет с годами и с каждым прожитым километром все меньше нуждается в полосатой палке, а категория «С» глупеет и с каждым километром острее нуждается в полиции, весовом контроле и транспортной инспекции.

Фото Наталии Губернаторовой

Поэтому появившийся на публике министр внутренних дел вместо того, чтобы серьезно разобраться в нюансах воспитания «профессионалов» и «любителей» пошел простейшим путем, заявив, что профессиональным водителям пора регулярно пересдавать экзамены на «права».

По логике полиции, единожды научившись водить машину, по мере нарастания ежедневной практики, человек с категорией «В» управляет все лучше и лучше, а с категорией «С» — все хуже и хуже. И если раз в пять лет не переспрашивать у него ПДД и не проверять навык управления, профессиональный шофер вовсе разучится водить, станет путать педали, утратит габариты и не сумеет сдать задом. Поскольку задача исполнительной власти, к которой относится даже ГАИ, помогать людям, полиция готова взять проблему в руки и не позволить шоферам деградировать до уровня велосипедистов.

Дальнейшее развитие ситуации логично и понятно. Как только очередной дальнобойщик вздумает выступать против очередного Ротенберга с его системой «Платон», ему тут же объявят запрет на профессию, поскольку пятилетний экзамен он не сдаст никогда и ни за какие деньги. Хотя… деньги можно будет обсудить!..

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8 ноября 2017
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