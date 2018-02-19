ГИБДД готовит массовые облавы на водителей

Как же и не принять подобные меры, когда едва ли не в любые крупные праздники россияне не прочь закинуть за воротник, а потом поехать на автомобиле за продолжением банкета? К примеру, в период новогодних каникул гаишники наловили по всей стране свыше 11 500 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Более 6000 драйверов отказалось от проведения медицинского освидетельствования, по сути лишив себя «прав» без дополнительных заморочек.

Во всяком случае, такие цифры лежат на поверхности. А сколько, представьте, водителей смогли порешать свои вопросы с полицейскими прямо на месте? Куда хуже, что 23 и 24 февраля, а также с 7-го по 11 марта на дороги страны выкатятся гаишники, работающие как в последний раз — массовые сокращения в ведомстве, напомним, уже начались. Иными словами, эти ребята будут не столько выявлять пьяных за рулем, сколько пытаться разводить их на деньги. Естественно, ни о какой борьбе с аварийностью речи не идет (хотя часть смены служивые, разумеется, будут работать на официальный план).