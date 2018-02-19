ГИБДД готовит массовые облавы на водителей

Фото: Геннадий Черкасов
Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» сразу несколько источников, в период февральских и мартовских праздников придорожные полицейские, которые будут работать в усиленном режиме, проведут массовые рейды по выявлению нетрезвых «рулевых».
Мирон Горин

Как же и не принять подобные меры, когда едва ли не в любые крупные праздники россияне не прочь закинуть за воротник, а потом поехать на автомобиле за продолжением банкета? К примеру, в период новогодних каникул гаишники наловили по всей стране свыше 11 500 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Более 6000 драйверов отказалось от проведения медицинского освидетельствования, по сути лишив себя «прав» без дополнительных заморочек.

Во всяком случае, такие цифры лежат на поверхности. А сколько, представьте, водителей смогли порешать свои вопросы с полицейскими прямо на месте? Куда хуже, что 23 и 24 февраля, а также с 7-го по 11 марта на дороги страны выкатятся гаишники, работающие как в последний раз — массовые сокращения в ведомстве, напомним, уже начались. Иными словами, эти ребята будут не столько выявлять пьяных за рулем, сколько пытаться разводить их на деньги. Естественно, ни о какой борьбе с аварийностью речи не идет (хотя часть смены служивые, разумеется, будут работать на официальный план).

Фото: Геннадий Черкасов

Не менее страшно еще и то, что под замес попадут и ни в чем не повинные автомобилисты. О том, как полицейские грузят трезвых, как стеклышко «рулевых» за пьянку, портал «АвтоВзгляд» уже неоднократно рассказывал. К гадалке не ходи — ситуация повторится вновь. Взять на испуг или сунуть левый алкотестер — не суть, главное — вынудить заплатить. Цены в праздники, как вы понимаете, будут несоизмеримо выше.

Поэтому будьте бдительны: не позволяйте инспекторам вскрывать «трубочку» без вашего присутствия и проводить процедуру, не зафиксированную на видео или без участия понятых. Не отказывайтесь, а еще лучше сами настаивайте на проведении медицинского освидетельствования в соответствующем учреждении. А главное: не ставьте подпись на пустых бланках протоколов, а если с ним не согласны — приводите доводы в письменном виде. По крайней мере, дальше патрульной машины — если это развод — дело не дойдет.

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19 февраля 2018
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