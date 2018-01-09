Как гарантированно вернуть «права», отобранные за пьянку и «встречку»

Не секрет, что многие водители лишаются «прав», не будучи на самом деле виноватыми. В таких случаях водительское удостоверение можно вернуть в вышестоящем суде, воспользовавшись процессуальными ляпами в документах.
Максим Строкер

Существует достаточно стабильный список полицейских приемов, с помощью которых сотрудники штампуют лишенческие протоколы, даже если в реальности водитель ничего не нарушил. Как правило, судьи первой инстанции «не замечают» следов такого рода «хитростей» в материалах дел и лишают водителей их в/у почти в автоматическом режиме. Но отстоять правду можно в вышестоящем суде. Перечислим несколько видов процессуальных нарушений со стороны сотрудников ГИБДД и врачей, проводящих медосвидетельствование, которые квалифицированные судьи вычисляют «на раз-два» и возвращают водителям отобранные «корочки».

Так, например, если речь идет о лишении «за встречку», водитель порой получает на руки копию протокола с одними данными, а к делу сотрудники полиции подшивают другой протокол. Это недопустимо. И даже если суды — вплоть до областного — это обстоятельство проигнорируют, Верховный суд РФ права автомобилиста восстановит. Аналогичная судьба ждет «лишенческое» административное дело, когда сотрудник ДПС «забудет» провести медосвидетельствование водителя на месте и сразу отправит его на «продувку» в медучреждение.

Если при составления протокола гаишником в него внесены изменения без ведома автомобилиста, ВС сочтет лишение водителя «прав» незаконным. Бывает (правда, уже редко), что при составлении протокола отсутствуют и понятые, и видеозапись. Подобные документы в суде также считаются недействительными.

Заметим, что и при медосвидетельствовании на алкоголь в стационаре также случаются вольные и невольные «ошибки персонала», которые в дальнейшем приводят к незаконному лишению водительского удостоверения. Оно впоследствии будет признано незаконным если, к примеру, врач провел лишь однократную пробу выдыхаемого воздуха. Или в акте указывается концентрация спирта только в одном выдохе, а не в двух. Также стоит помнить, что если хотя бы одно из измерений концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе ниже или равно допустимой погрешности в 0,16 мг/л, то водитель считается трезвым! И судьи об этом обязаны знать. Как и то, что проводить оба исследования воздуха разными приборами недопустимо.

Также как и освидетельствовать на алкоголь спустя несколько часов после предполагаемого правонарушения. Ошибки в оформлении врачом акта также идут «в плюс» лишенному «прав». Эта бумага будет недействительной в случае, когда показания алкотестера указаны в промилле, а не в мг/л. Или в акте отсутствуют данные о дате поверки алкотестера и обучении самого врача в области медосвидетельствования.

Опыт множества автомобилистов, незаконно лишенных «прав», показывает, что в большинстве случаев местные суды — от мирового до областной апелляции — закрывают глаза на вышеописанные «мелочи» и превращают водителя в пешехода. Однако коллегия Верховного суда по административным делам, как правило, восстанавливает законность.

суд, лишение прав, медосвидетельствование, ПДД, ГИБДД
9 января 2018
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