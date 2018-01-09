Как гарантированно вернуть «права», отобранные за пьянку и «встречку»

Существует достаточно стабильный список полицейских приемов, с помощью которых сотрудники штампуют лишенческие протоколы, даже если в реальности водитель ничего не нарушил. Как правило, судьи первой инстанции «не замечают» следов такого рода «хитростей» в материалах дел и лишают водителей их в/у почти в автоматическом режиме. Но отстоять правду можно в вышестоящем суде. Перечислим несколько видов процессуальных нарушений со стороны сотрудников ГИБДД и врачей, проводящих медосвидетельствование, которые квалифицированные судьи вычисляют «на раз-два» и возвращают водителям отобранные «корочки».

Так, например, если речь идет о лишении «за встречку», водитель порой получает на руки копию протокола с одними данными, а к делу сотрудники полиции подшивают другой протокол. Это недопустимо. И даже если суды — вплоть до областного — это обстоятельство проигнорируют, Верховный суд РФ права автомобилиста восстановит. Аналогичная судьба ждет «лишенческое» административное дело, когда сотрудник ДПС «забудет» провести медосвидетельствование водителя на месте и сразу отправит его на «продувку» в медучреждение.

Если при составления протокола гаишником в него внесены изменения без ведома автомобилиста, ВС сочтет лишение водителя «прав» незаконным. Бывает (правда, уже редко), что при составлении протокола отсутствуют и понятые, и видеозапись. Подобные документы в суде также считаются недействительными.