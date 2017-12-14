ГИБДД станет определять пьяных водителей без алкотестеров

Фото: Геннадий Черкасов
Госдума в первом чтении одобрила инициированный МВД законопроект, позволяющий брать анализ крови у водителей, подозревающихся в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующие поправки будут внесены в ст.12.8 КоАП РФ.
Вячеслав Василенко

Сегодня для того, чтобы признать водителя пьяным, придорожным полицейским достаточно согласия «клиента» с результатами «продувки» на гаишном алкотестере. Если же «рулевой» с такой «экспертизой» не согласен, его обязаны доставить в медицинское учреждение, где врачи предложат и «дыхнуть», и «пописать». Кроме того, предусмотрен и забор крови у нетрезвого драйвера, если он не может или отказывается в течение 30 минут наполнить медицинскую баночку мочой, а также в случае, когда последний находится в бессознательном состоянии.

Между тем, сегодня результаты исследования крови — согласно действующей редакции КоАП РФ — фактически не могут быть признаны в качестве официального доказательства того, что водитель находится под воздействием алкоголя, потому как подтверждением опьянения Административный кодекс считает лишь показатели выдоха и анализ мочи. Напомним, что если алкотестер гаишника покажет более 0,16 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, то «клиент» автоматически признается нетрезвым. Теперь же — в случае принятия поправок — пьяным будет считаться любой водитель, в крови которого будет выявлено «0,3 г или более абсолютного этилового спирта».

Фото: Геннадий Черкасов

По мнению ГИБДД, нововведение поможет облегчить процедуру определения пьяных «рулевых». Особенно ввиду того, что в последнее время участились случаи симуляции бессознательного состояния, из-за которых водители якобы не могут «дунуть в трубочку». Иными словами, полицейские смогут отправлять их на медицинское освидетельствование с проведением анализа крови без составления протокола и предварительной продувки алкотестером. Разумеется, это и относится к шоферам, действительно потерявшим сознание в результате травм, полученных в ДТП, а так же погибших в аварии.

И, соглашаются эксперты портала «АвтоВзгляд», этот закон очень важен. Жаль, что его принимают только сейчас. Это особенно обидно, если учесть, что описанная выше норма могла появиться еще четыре года назад. Так, по мнению депутата фракции ЛДПР Ярослава Нилова, в сложившемся положении дел виноваты все парламентарии. Он отметил и недоработку со стороны профильного комитета ГД: тогда им был Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству. Как все произошло?

Фото: Наталия Губернаторова

Когда Госдума рассматривала во втором чтении законопроект об усилении ответственности за «пьяное» вождение, было подготовлено множество поправок, в числе которых была и рекомендованная комитетом к принятию межфракционная поправка, содержащая упоминание о том, что алкогольное опьянение определяется «в том числе наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,35 и более грамма на один литр крови». Потом, по словам Ярослава Нилова, она была «частично учтена» в редакции поправки Вячеслава Лысакова:

– В итоге за какой текст проголосовали — непонятно, на это все закрыли глаза, — резюмирует депутат. — Если бы эта поправка была принята в 2013 году, сейчас бы проблемы не возникло. А тогда почему-то вдруг появилась какая-то новая поправка, сослались, что все отрегулирует Минздрав, и получилось то, что получилось…

Стоит напомнить, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения предусмотрены штраф в 30 000 рублей, а также лишение «прав» на срок от полутора до двух лет. Наказание за повторное нарушение — штраф на сумму 300 000 рублей, изъятие водительской корочки на три года и лишение свободы сроком до двух лет.

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14 декабря 2017
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