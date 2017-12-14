ГИБДД станет определять пьяных водителей без алкотестеров

Сегодня для того, чтобы признать водителя пьяным, придорожным полицейским достаточно согласия «клиента» с результатами «продувки» на гаишном алкотестере. Если же «рулевой» с такой «экспертизой» не согласен, его обязаны доставить в медицинское учреждение, где врачи предложат и «дыхнуть», и «пописать». Кроме того, предусмотрен и забор крови у нетрезвого драйвера, если он не может или отказывается в течение 30 минут наполнить медицинскую баночку мочой, а также в случае, когда последний находится в бессознательном состоянии.

Между тем, сегодня результаты исследования крови — согласно действующей редакции КоАП РФ — фактически не могут быть признаны в качестве официального доказательства того, что водитель находится под воздействием алкоголя, потому как подтверждением опьянения Административный кодекс считает лишь показатели выдоха и анализ мочи. Напомним, что если алкотестер гаишника покажет более 0,16 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, то «клиент» автоматически признается нетрезвым. Теперь же — в случае принятия поправок — пьяным будет считаться любой водитель, в крови которого будет выявлено «0,3 г или более абсолютного этилового спирта».